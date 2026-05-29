31 मई को दिखेगा Blue Moon 2026, ज्योतिषाचार्य जानें आपकी राशि पर क्या होगा असर

Blue Moon 2026: 31 मई 2026 को दिखाई देने वाली पूर्णिमा (Purnima 2026) को लेकर ज्योतिष और खगोल विज्ञान दोनों क्षेत्रों में चर्चा हो रही है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह पूर्णिमा कुछ राशियों के लिए भावनात्मक और पेशेवर बदलाव का संकेत दे सकती है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से ब्लू मून (Blue Moon 2026) एक खगोलीय घटना है, लेकिन कई लोग इसे आध्यात्मिक रूप से भी खास मानते हैं। जानिए इस पूर्णिमा का क्या महत्व बताया जा रहा है और किन राशियों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ सकता है।