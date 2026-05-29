29 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

31 मई को दिखेगा Blue Moon 2026, ज्योतिषाचार्य जानें आपकी राशि पर क्या होगा असर

Blue Moon 2026: 31 मई को दिखाई देने वाली विशेष पूर्णिमा को लेकर ज्योतिषाचार्यों ने कई राशियों के लिए बदलाव और भावनात्मक प्रभाव की संभावना जताई है। जानिए इसका आध्यात्मिक महत्व।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास

May 29, 2026

Jyeshtha Adhik Maas and Blue Moon Conjunction

Blue Moon 2026 : मई की पूर्णिमा पर 'ब्लू मून' का खास संयोग: जानें इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं, परंपराएं और ज्योतिषीय रहस्य (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Blue Moon 2026: 31 मई 2026 को दिखाई देने वाली पूर्णिमा (Purnima 2026) को लेकर ज्योतिष और खगोल विज्ञान दोनों क्षेत्रों में चर्चा हो रही है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह पूर्णिमा कुछ राशियों के लिए भावनात्मक और पेशेवर बदलाव का संकेत दे सकती है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से ब्लू मून (Blue Moon 2026) एक खगोलीय घटना है, लेकिन कई लोग इसे आध्यात्मिक रूप से भी खास मानते हैं। जानिए इस पूर्णिमा का क्या महत्व बताया जा रहा है और किन राशियों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ सकता है।

क्यों खास माना जा रहा है यह ब्लू मून?

ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास अनुसार 1 मई की पूर्णिमा तुला राशि में थी, जो संतुलन, प्रेम और रिश्तों का प्रतीक मानी जाती है। वहीं 31 मई को बनने वाला ब्लू मून वृश्चिक राशि में रहेगा। वृश्चिक को रहस्य, गहरे बदलाव, आत्ममंथन और पुनर्जन्म की राशि माना जाता है।

ज्योतिष विशेषज्ञों का कहना है कि सबसे अहम तो ये है कि शनि देव रेवती नक्षत्र में रहकर अपनी विशेष नजर डाल रहे हैं, इस दौरान लोग अपने पुराने फैसलों, रिश्तों और अधूरे कामों को लेकर गंभीरता से सोच सकते हैं। कई लोगों के जीवन में अचानक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। लंबे समय से रुके कामों में गति आने की संभावना भी जताई जा रही है।

इन राशियों पर दिख सकता है ज्यादा असर

राशिसंभावित प्रभाव
मेषकरियर में नई जिम्मेदारियां और अचानक लाभ के संकेत
वृषभआर्थिक मामलों में मजबूती और रुके कार्य पूरे होने की संभावना
मिथुनपुराने दोस्तों से मुलाकात और रिश्तों में सुधार
कर्कपारिवारिक सुख बढ़ सकता है, घर का माहौल बेहतर रहेगा
सिंहआत्मविश्वास में वृद्धि और नेतृत्व के मौके मिल सकते हैं
कन्यास्वास्थ्य और मानसिक शांति पर ध्यान देने की जरूरत
तुलाआत्मविश्लेषण और खुद को बेहतर बनाने का समय
वृश्चिकसबसे ज्यादा प्रभाव इसी राशि पर माना जा रहा है, ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार बदलाव के संकेत माने जा रहे हैं
धनुयात्रा, नए अवसर और भाग्य का साथ मिल सकता है
मकरकारोबार और नौकरी में महत्वपूर्ण मोड़ आ सकते हैं
कुंभनए लोगों से संपर्क और नए प्रोजेक्ट मिलने के संकेत
मीनलंबे समय से देखे जा रहे सपनों को दिशा म

भूलकर भी न करें ये गलतियां

  • जल्दबाजी में रिश्ते न तोड़ें : ब्लू मून की ऊर्जा खासे ऊपर नीचे ले जाएगी। गुस्से में किसी से रिश्ता खत्म करने, या चार शब्द सुनाने से बचें।
  • अचानक फैसले लेने से बचें : चाहे नौकरी बदलनी हो, बड़ा निवेश करना हो या कोई बड़ा फैसला लेना हो, थोड़ा और इंतजार करें।
  • बहस को टालें : तेज भावनाएं अक्सर आपसे ऐसी गलतियां करवाती हैं, जो बाद में भारी पड़ती हैं। जबरदस्ती किसी विवाद को खत्म करने की कोशिश न करें।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

Sawan 2026 Surya Grahan: सावन पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण और अमावस्या पर सूर्य ग्रहण, भारत में सूतक काल मान्य होगा या नहीं?
धर्म और अध्यात्म
Chandra Grahan on Sawan Purnima

खबर शेयर करें:

Published on:

29 May 2026 12:04 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / 31 मई को दिखेगा Blue Moon 2026, ज्योतिषाचार्य जानें आपकी राशि पर क्या होगा असर

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Jyeshtha Adhik Maas Purnima 2026: 30 मई को सर्व-सिद्धि-दायिनी पूर्णिमा, जानें शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

Adhik Maas Purnima 2026, Purnima Vrat
धर्म और अध्यात्म

Monthly Horoscope June 2026: तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का भाग्यफल और उपाय

June 2026 Horoscope Hindi, Monthly Horoscope
राशिफल

Vat Purnima 2026 Date: 30 मई नहीं, इस बार जून में रखा जाएगा वट पूर्णिमा व्रत, जानें वजह

Vat Purnima 2026 Date, Savitri Vrat
धर्म और अध्यात्म

Monthly Horoscope June 2026: जून में बदलेगी कई ग्रहों की चाल, जानें किन राशियों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर

Monthly Horoscope June 2026
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 29 May: मिथुन में बुध प्रवेश का असर, 5 राशियों के लिए उन्नति के संकेत

Horoscope Today 29 May 2026, Mercury transit in Gemini
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.