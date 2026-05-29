Bhadra Rajyoga 2026: बुध का मिथुन राशि में गोचर से बनेगा ‘भद्र राजयोग’, इन 4 राशियों के जीवन में आ सकते हैं सकारात्मक बदलाव

Bhadra Rajyoga, Mercury Transit Gemini 2026: अंतरिक्ष में ग्रहों की चाल जब भी बदलती है, उसका सीधा असर हमारी जिंदगी, करियर और जेब पर पड़ता है। इस बार ज्योतिष जगत से एक बेहद बड़ी और सकारात्मक खबर आ रही है। बुद्धि, व्यापार, संवाद और सूझबूझ के कारक ग्रह बुध आज यानी 29 मई को अपनी पसंदीदा और स्वराशि मिथुन में गोचर (Mercury Transit in Gemini) कर चुके हैं। द्रिक पंचांग के अनुसार, बुध का यह गोचर मामूली नहीं है, बल्कि यह बेहद शक्तिशाली और दुर्लभ भद्र राजयोग (Bhadra Rajyoga 2026) का निर्माण कर रहा है।