Bhadra Rajyoga 2026: बुध का मिथुन राशि में गोचर से बनेगा ‘भद्र राजयोग’, इन 4 राशियों के जीवन में आ सकते हैं सकारात्मक बदलाव

Bhadra Rajyoga : भद्र राजयोग 2026: किस राशि के लिए कितना फलदायी रहेगा बुध का गोचर? जानें शुभ प्रभाव बढ़ाने के ज्योतिषीय उपाय (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
Bhadra Rajyoga, Mercury Transit Gemini 2026: अंतरिक्ष में ग्रहों की चाल जब भी बदलती है, उसका सीधा असर हमारी जिंदगी, करियर और जेब पर पड़ता है। इस बार ज्योतिष जगत से एक बेहद बड़ी और सकारात्मक खबर आ रही है। बुद्धि, व्यापार, संवाद और सूझबूझ के कारक ग्रह बुध आज यानी 29 मई को अपनी पसंदीदा और स्वराशि मिथुन में गोचर (Mercury Transit in Gemini) कर चुके हैं। द्रिक पंचांग के अनुसार, बुध का यह गोचर मामूली नहीं है, बल्कि यह बेहद शक्तिशाली और दुर्लभ भद्र राजयोग (Bhadra Rajyoga 2026) का निर्माण कर रहा है।
ज्योतिष शास्त्र में भद्र राजयोग (Bhadra Rajyoga 2026) को पंच महापुरुष योगों (Panch Mahapurush Yoga) में से एक माना गया है, जो सीधे तौर पर मान-सम्मान, अपार धन-दौलत और करियर में ऊंची छलांग का संकेत देता है। ज्योतिषियों का कहना है कि इस राजयोग के शुरू होते ही चार विशेष राशि वाले जातकों को सबसे अधिक फायदा मिल सकता है। आइए जानते हैं कि इस खगोलीय बदलाव से किन राशियों के लिए सौभाग्य लेकर आ रहा है।
वैदिक ज्योतिष के अनुसार, जब बुध ग्रह अपनी स्वराशि (मिथुन या कन्या) में या फिर अपनी उच्च राशि में होकर कुंडली के केंद्र भावों (पहले, चौथे, सातवें या दसवें घर) में विराजमान होते हैं, तब 'भद्र राजयोग' का निर्माण होता है। इस राजयोग से प्रभावित व्यक्ति की तार्किक क्षमता, बिजनेस माइंड और संवाद शैली अद्भुत हो जाती है। इस बार का यह गोचर विशेष इसलिए भी है क्योंकि इस समय सूर्य और शुक्र की स्थितियां भी कई राशियों के लिए सहायक बनी हुई हैं, जिससे बुध का प्रभाव दोगुना हो गया है।
मिथुन राशि के जातकों के लिए तो जैसे लॉटरी लगने वाली है। बुध देव आपकी कुंडली के पहले यानी लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यह राजयोग सीधे आपके व्यक्तित्व और भाग्य पर असर डालेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को वो पहचान मिलेगी जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के मजबूत योग हैं।
यदि आप व्यापारी हैं, तो कोई ऐसी बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है जो आपके बिजनेस की दशा और दिशा बदल देगी। आर्थिक रूप से यह समय बेहद शुभ है। कई नए इनकम सोर्स बनेंगे और बरसों से अटका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है।
कन्या राशि के स्वामी खुद बुध देव हैं और इस बार वे आपके दसवें घर (कर्म और करियर भाव) में गोचर कर रहे हैं। इसे ज्योतिष में एक 'पावर कॉम्बो' माना जाता है। बेरोजगार चल रहे युवाओं को उनकी स्किल्स के मुताबिक बड़ी कंपनियों से ऑफर मिल सकते हैं।
यदि आप मीडिया, राइटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस या पार्टनरशिप के काम से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा। पुश्तैनी संपत्ति से भी लाभ के संकेत हैं।
धनु राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर सातवें भाव में हो रहा है, जो मुख्य रूप से साझेदारी (बिजनेस और पर्सनल लाइफ दोनों) का स्थान है। अगर जीवनसाथी के साथ कोई मनमुटाव चल रहा था, तो वह अब दूर होगा।
बिजनेस में नए और भरोसेमंद पार्टनर मिलेंगे जो भविष्य में बड़ा मुनाफा देंगे। समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी पूछपरख बढ़ेगी। आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिल सकती है।
मीन राशि के जातकों के लिए बुध का प्रवेश चौथे भाव में हो रहा है, जिसे सुख, माता और वाहन का घर माना जाता है। अगर आप लंबे समय से खुद का मकान या नई कार खरीदने की सोच रहे थे, तो आपकी यह इच्छा अब पूरी हो सकती है।
घर का माहौल सकारात्मक रहेगा और परिजनों के बीच प्यार बढ़ेगा। पिछले कुछ समय से चल रहा मानसिक तनाव और काम का प्रेशर पूरी तरह खत्म हो जाएगा।
यद्यपि यह राजयोग इन चार राशियों के लिए बेहद फलदायी है, लेकिन ज्योतिषविदों का मानना है कि यदि इस दौरान कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो बुध देव की कृपा और अधिक बढ़ जाती है:
बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का दान करें: जैसे हरी मूंग की दाल या हरे कपड़े गरीबों में बांटें।
गणेश जी की आराधना: हर बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा (हरी घास) अर्पित करने से व्यापार में आ रही अड़चनें दूर होती हैं।
पक्षियों को दाना: रोजाना सुबह पक्षियों को हरा चारा या दाना खिलाने से कुंडली का बुध ग्रह मजबूत होता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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