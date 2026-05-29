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Rashifal 30 May 2026: आज का राशिफल, शुभ योग, चंद्र गोचर और सभी 12 राशियों का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 30 May 2026: जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल, शुभ रंग, भाग्यशाली अंक, चंद्र गोचर, रवि योग, शिव योग और आज के ज्योतिषीय संकेत। (Rashifal in Hindi)

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भारत

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Manoj Vashisth

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पंडित मुकेश भारद्वाज

May 29, 2026

Aaj Ka Rashifal, Daily rashifal in hindi

Aaj Ka Rashifal 30 May 2026: दैनिक राशिफल: 3p मई को कन्या राशि का रुकेगा धन, कर्क और धनु राशि वालों का कैसा रहेगा आज का भाग्य? (फोटो सोर्स: Design@patrika)

Aaj Ka Rashifal 30 May 2026, Daily Horoscope, Lucky Number Today: शनिवार, 30 मई 2026 का दिन शनि देव की कृपा और कई शुभ ज्योतिषीय संयोगों के कारण विशेष माना जा रहा है। आज चतुर्दशी से पूर्णिमा तिथि का प्रभाव, रवियोग, शिव योग और सिद्ध योग जैसे मंगलकारी योग बन रहे हैं, जो नए कार्यों, निवेश और पारिवारिक निर्णयों के लिए अनुकूल संकेत दे रहे हैं। चंद्रमा का तुला से वृश्चिक राशि में गोचर भावनात्मक और व्यावसायिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक राशिफल, शुभ रंग और भाग्यशाली अंक। (Horoscope Today)

मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल (Mesh se Meen Rashifal Today)

मेष राशिफल 30 मई 2026 (Aries Horoscope Today)

कार्यों में अनिश्चितता की स्थिति रहेगी और सहयोग मिलने में परेशानी महसूस होगी। उच्च अधिकारियों के व्यवहार में बदलाव आ सकता है। जीवनसाथी से सहयोग शर्तों पर मिलेगा। आर्थिक रूप से आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं।
शुभ रंग: महरून (Maroon)
भाग्यशाली अंक: 9

वृषभ राशिफल 30 मई 2026 (Taurus Horoscope Today)

व्यवस्था में परिवर्तन के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। पारिवारिक लोगों के साथ बातचीत सार्थक किंतु थोड़ी कठोर रह सकती है। मनोरंजन के कार्यक्रम और यात्राएं भावनात्मक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। विरोधियों से सतर्क रहें।
शुभ रंग: क्रीम (Cream)
भाग्यशाली अंक: 4

मिथुन राशिफल 30 मई 2026 (Gemini Horoscope Today)

नकारात्मक लोग आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे, जिससे परिस्थितियों को संभालने में कठिनाई आ सकती है। आलोचनाओं पर आत्म-विश्लेषण करने की आवश्यकता रहेगी। अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखें; भावनात्मक संबंधों से सहयोग मिलेगा।
शुभ रंग: कॉफी (Coffee)
भाग्यशाली अंक: 1

कर्क राशिफल 30 मई 2026 (Cancer Horoscope Today)

उच्च अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलने से आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे। साहित्य और कलात्मक अभिरुचियां बढ़ेंगी। अधूरी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का यह सही समय है। हालांकि, नकारात्मक विचारों और व्यक्तियों से दूरी बनाए रखनी होगी।
शुभ रंग: सैफ्रॉन / केसरिया (Saffron)
भाग्यशाली अंक: 8

सिंह राशिफल 30 मई 2026 (Leo Horoscope Today)

अपनी वाणी और व्यवहार कुशलता से आप नए सहयोगी पाने में सफल रहेंगे। व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भाग्य का साथ मिलेगा और भावनात्मक संबंधों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी।
शुभ रंग: लाल (Red)
भाग्यशाली अंक: 1

कन्या राशिफल 30 मई 2026 (Virgo Horoscope Today)

आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी, लेकिन पुराना रुका हुआ धन निकालना चुनौतीपूर्ण रहेगा। व्यवसाय की दिशा बदलने के लिए प्रयासरत रहेंगे। संतान से संबंधित विषयों पर परिवार में सार्थक बातचीत होगी।
शुभ रंग: हरा (Green)
भाग्यशाली अंक: 3

तुला राशिफल 30 मई 2026 (Libra Horoscope Today)

कार्यों में लापरवाही बरतने से महत्वपूर्ण विषयों में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। पुराने विवादों को सुलझाने के प्रयास सफल रहेंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।
शुभ रंग: ग्रे (Grey)
भाग्यशाली अंक: 2

वृश्चिक राशिफल 30 मई 2026 (Scorpio Horoscope Today)

चुनौतीपूर्ण कार्यों को अपनी मेहनत से सफल बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, जिससे स्वयं पर भरोसा बढ़ेगा। बैंकिंग और निवेश से संबंधित कार्यों में सावधानी रखनी होगी। अविवाहितों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आएंगे।
शुभ रंग: डार्क ब्राउन (Dark Brown)
भाग्यशाली अंक: 6

धनु राशिफल 30 मई 2026 (Sagittarius Horoscope Today)

मांगलिक कार्यों पर योजना से अधिक धन खर्च होने के कारण बजट का संतुलन बिगड़ सकता है। काम पूरा करने के लिए परिवार का सहयोग लेना होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता लौटेगी। दूसरों के विवादों में पड़ने से बचें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
शुभ रंग: सिल्वर (Silver)
भाग्यशाली अंक: 5

मकर राशिफल 30 मई 2026 (Capricorn Horoscope Today)

प्रतियोगी परीक्षाओं और शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े युवाओं के लिए उपलब्धियां हासिल करने का समय है। आपको अपनी एकाग्रता का स्तर और बढ़ाना होगा। परिवार के साथ बातचीत सार्थक रहेगी। आज किसी भी तरह की यात्रा को टालना ही बेहतर रहेगा।
शुभ रंग: पर्पल / बैंगनी (Purple)
भाग्यशाली अंक: 2

कुंभ राशिफल 30 मई 2026 (Aquarius Horoscope Today)

आज आप स्वयं को ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे, जिससे कार्यों की गति तेज रहेगी। हालांकि, अत्यधिक काम के कारण थकान से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सचेत रहना होगा। व्यवसाय में धन का प्रबंधन कुशलतापूर्वक करें।
शुभ रंग: डार्क ऑरेंज / गहरा नारंगी (Dark Orange)
भाग्यशाली अंक: 5

मीन राशिफल 30 मई 2026 (Pisces Horoscope Today)

शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को उत्साहपूर्ण वातावरण में आनंदित होने के अवसर मिलेंगे। आपकी कल्पनाओं के साकार होने का समय आ गया है। नियमों का पालन करना आपको मानसिक तनावों से दूर रखेगा। परिवार में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता होगी।
शुभ रंग: ऑफ व्हाइट (Off White)
भाग्यशाली अंक: 4

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Published on:

29 May 2026 02:31 pm

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