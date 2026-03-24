Ank Jyotish Secrets Personality: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां बनती हैं भाग्यशाली पत्नी, पति के लिए होती हैं किस्मत की चाबी, ससुराल में लाती हैं सुख-समृद्धि

मूलांक 7 का संबंध केतु ग्रह से माना जाता है, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक और अंतर्मुखी बनाता है। इस अंक की महिलाएं गहराई से सोचने वाली, संवेदनशील और आत्मनिर्भर होती हैं। इन्हें दूसरों की भावनाओं को समझने की विशेष क्षमता होती है, जिससे ये रिश्तों को बेहद खूबसूरती से निभाती हैं।इनकी बातचीत में एक अलग आकर्षण होता है, जो सामने वाले को जल्दी प्रभावित कर देता है। ये अपने फैसले खुद लेने में विश्वास रखती हैं और अक्सर इनके निर्णय सही साबित होते हैं।