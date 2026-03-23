Ank Jyotish: इस मूलांक की लड़कियां होती हैं बेहद इमोशनल, लीडरशिप में आगे लेकिन अकेलेपन से जूझती हैं

अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लड़कियों का जन्म 1, 10 या 19 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 माना जाता है। इस मूलांक का संबंध सूर्य से जोड़ा जाता है, जो ऊर्जा, आत्मविश्वास और नेतृत्व का प्रतीक है। यही कारण है कि इस मूलांक की लड़कियों में स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है। ये भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय उसे दिशा देना पसंद करती हैं।इनका व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली होता है। जहां भी जाती हैं, लोग इनके आत्मविश्वास और स्पष्ट सोच से प्रभावित हो जाते हैं। ये अपने फैसले खुद लेना पसंद करती हैं और किसी के दबाव में आकर काम करना इनके स्वभाव में नहीं होता।