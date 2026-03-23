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धर्म/ज्योतिष

Ank Jyotish: इस मूलांक की लड़कियां होती हैं बेहद इमोशनल, लीडरशिप में आगे लेकिन अकेलेपन से जूझती हैं

Ank Jyotish: अंक ज्योतिष के अनुसार हर मूलांक की अपनी एक खासियत होती है। आइए जानते हैं ऐसे एक मूलांक के बारे में, जिसमें जन्म से ही लड़कियों में लीडरशिप क्वालिटी होती है। जानते हैं कौन है वह मूलांक...

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भारत

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MEGHA ROY

Mar 23, 2026

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Mulank girls personality|फोटो सोर्स- Freepik

Ank Jyotish Mulank: अंक ज्योतिष के अनुसार हर व्यक्ति का मूलांक उसकी सोच, स्वभाव और जीवन के कई पहलुओं को दर्शाता है।जन्मतिथि से निकला मूलांक न केवल व्यक्तित्व बल्कि रिश्तों और भावनात्मक पक्ष को भी प्रभावित करता है।कुछ मूलांक ऐसे होते हैं जिनसे जुड़ी लड़कियां बेहद इमोशनल और दिल से मददगार मानी जाती हैं।इनमें लीडरशिप की क्वालिटी भी होती है, जो इन्हें हर जगह आगे रखती है।लेकिन इन खूबियों के बावजूद, इन्हें अक्सर जीवन में अकेलेपन का सामना भी करना पड़ता है।

Mulank 1 Wale Log Kaise Hote Hain: तेज और नेतृत्व का अनोखा संगम

अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लड़कियों का जन्म 1, 10 या 19 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 माना जाता है। इस मूलांक का संबंध सूर्य से जोड़ा जाता है, जो ऊर्जा, आत्मविश्वास और नेतृत्व का प्रतीक है। यही कारण है कि इस मूलांक की लड़कियों में स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है। ये भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय उसे दिशा देना पसंद करती हैं।इनका व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली होता है। जहां भी जाती हैं, लोग इनके आत्मविश्वास और स्पष्ट सोच से प्रभावित हो जाते हैं। ये अपने फैसले खुद लेना पसंद करती हैं और किसी के दबाव में आकर काम करना इनके स्वभाव में नहीं होता।

मजबूत इच्छाशक्ति और आत्मनिर्भरता

मूलांक 1 की लड़कियों की सबसे बड़ी ताकत उनकी इच्छाशक्ति होती है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, ये पीछे हटने वालों में से नहीं होतीं। हर चुनौती का सामना पूरे साहस और दृढ़ता के साथ करती हैं।ये अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीती हैं। इन्हें किसी पर निर्भर रहना पसंद नहीं होता, बल्कि खुद के दम पर आगे बढ़ना इनकी पहचान होती है। यही गुण इन्हें करियर और समाज में एक अलग मुकाम दिलाता है।

दिल से भावुक और मददगार स्वभाव

बाहरी तौर पर मजबूत दिखने वाली ये लड़कियां अंदर से बेहद भावुक होती हैं। इनका दिल बहुत बड़ा होता है और ये हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती हैं। परिवार, दोस्त या कोई भी जरूरतमंद, ये हर किसी का साथ निभाने की पूरी कोशिश करती हैं।इनकी यही खासियत इन्हें लोगों के बीच प्रिय बनाती है। लोग इन पर भरोसा करते हैं और इनसे जुड़ाव महसूस करते हैं।

अकेलेपन की सच्चाई


हालांकि, इनकी जिंदगी का एक पहलू थोड़ा कड़वा भी होता है। दूसरों का साथ निभाने वाली ये लड़कियां अक्सर खुद के लिए अकेली रह जाती हैं। जब इन्हें भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है, तब कई बार लोग साथ छोड़ देते हैं।

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Published on:

23 Mar 2026 03:14 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Ank Jyotish: इस मूलांक की लड़कियां होती हैं बेहद इमोशनल, लीडरशिप में आगे लेकिन अकेलेपन से जूझती हैं

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