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Ank Jyotish Mulank: इस मूलांक की लड़कियां होती हैं पैसे बचाने में माहिर, दिल से होती हैं बेहद साफ

Ank Jyotish Mulank: अंक ज्योतिष के अनुसार 1 से 9 तक हर एक मूलांक किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी, स्वभाव, आदतों और जीवनशैली के बारे में बताता है। यहां हम एक ऐसे मूलांक की लड़कियों के बारे में जानेंगे, जो पैसे की बचत में काफी माहिर होती हैं।

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भारत

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MEGHA ROY

Mar 23, 2026

Mulank 8 Female, Mulank 8 People Personality

Numerology: इस मूलांक की लड़कियों को नहीं होती पैसों की कमी|फोटो सोर्स- Freepik

Ank Jyotish Mulank: अंक ज्योतिष के अनुसार हर व्यक्ति का मूलांक उसके स्वभाव, आदतों और जीवनशैली के कई राज खोलता है।कुछ मूलांक ऐसे होते हैं जिनसे जुड़ी लड़कियां बेहद समझदारी से पैसे का प्रबंधन करती हैं।ये फिजूलखर्ची से दूर रहकर सोच-समझकर खर्च करती हैं और बचत को प्राथमिकता देती हैं।इनकी यही आदतें इन्हें आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती हैं।इसी वजह से जीवन में इन्हें शायद ही कभी पैसों की कमी या आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है।

मूलांक 8 की लड़कियां

मूलांक 8 को ज्योतिष में एक खास स्थान दिया गया है। जिन लड़कियों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को होता है, उनका मूलांक 8 माना जाता है। इस अंक पर शनि का प्रभाव होता है, जो व्यक्ति को कर्म, अनुशासन और धैर्य सिखाता है। यही कारण है कि इस मूलांक की लड़कियां जीवन को बहुत गंभीरता और समझदारी से जीती हैं।

आर्थिक मामलों में होती हैं बेहद समझदार

मूलांक 8 की लड़कियों की सबसे बड़ी खासियत उनकी आर्थिक समझ होती है। ये बिना सोचे-समझे खर्च करने में विश्वास नहीं रखतीं। हर छोटी-बड़ी जरूरत को ध्यान में रखकर ही पैसे खर्च करती हैं। इन्हें बचत करना अच्छी तरह आता है और यही आदत इनके भविष्य को सुरक्षित बनाती है।विवाह के बाद भी ये अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं। ये घर की जिम्मेदारियों को संतुलित तरीके से निभाती हैं और कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं होने देतीं।

मानसिक रूप से होती हैं बेहद मजबूत

इस मूलांक की लड़कियां अंदर से बहुत मजबूत होती हैं। जीवन में इन्हें सफलता जल्दी नहीं मिलती, लेकिन ये हार नहीं मानतीं। ये लगातार मेहनत करती रहती हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहती हैं।कठिन परिस्थितियों में भी ये घबराती नहीं हैं, बल्कि धैर्य के साथ समाधान खोजती हैं। यही गुण इन्हें दूसरों से अलग बनाता है और अंत में सफलता भी दिलाता है।

स्वभाव में झलकती है सादगी और संकोच

मूलांक 8 की लड़कियां स्वभाव से थोड़ी शर्मीली होती हैं। किसी नए व्यक्ति से मिलने पर ये तुरंत खुलती नहीं हैं। ये अपने विचार और भावनाएं हर किसी से साझा नहीं करतीं, बल्कि बहुत सोच-समझकर ही किसी पर भरोसा करती हैं।इनका स्वभाव गंभीर होता है और ये हर निर्णय को सोच-समझकर लेती हैं। जल्दबाजी में कोई कदम उठाना इन्हें पसंद नहीं होता।

प्रेम जीवन धीमा लेकिन मजबूत

इनका प्रेम जीवन धीरे-धीरे आगे बढ़ता है। शुरुआत में रिश्तों में थोड़ी उलझन या दूरी हो सकती है, लेकिन समय के साथ ये रिश्ता मजबूत होता जाता है।ये अपने साथी से ईमानदारी और विश्वास की उम्मीद रखती हैं। जब इन्हें सही जीवनसाथी मिल जाता है, तो ये पूरी तरह समर्पित हो जाती हैं और रिश्ते को दिल से निभाती हैं। इनके लिए प्यार सिर्फ भावना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी होता है।

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Published on:

23 Mar 2026 11:15 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Ank Jyotish Mulank: इस मूलांक की लड़कियां होती हैं पैसे बचाने में माहिर, दिल से होती हैं बेहद साफ

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