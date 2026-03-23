Ank Jyotish Mulank: इस मूलांक की लड़कियां होती हैं पैसे बचाने में माहिर, दिल से होती हैं बेहद साफ

मूलांक 8 की लड़कियों की सबसे बड़ी खासियत उनकी आर्थिक समझ होती है। ये बिना सोचे-समझे खर्च करने में विश्वास नहीं रखतीं। हर छोटी-बड़ी जरूरत को ध्यान में रखकर ही पैसे खर्च करती हैं। इन्हें बचत करना अच्छी तरह आता है और यही आदत इनके भविष्य को सुरक्षित बनाती है।विवाह के बाद भी ये अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं। ये घर की जिम्मेदारियों को संतुलित तरीके से निभाती हैं और कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं होने देतीं।