Ank Jyotish Mulank 5 Personality: बुध के प्रभाव से तेज दिमाग और कम्युनिकेशन में माहिर होते हैं 5, 14, 23 को जन्मे लोग

5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग क्यों होते हैं सबसे अलग?|फोटो सोर्स- Freepik
Ank Jyotish Mulank 5 Personality: अंक ज्योतिष में मूलांक 5 को सबसे चंचल, बुद्धिमान और तेज दिमाग वाला माना जाता है। जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को होता है, उन पर बुध ग्रह का खास प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे लोग कम्युनिकेशन में माहिर, जल्दी सीखने वाले और हर माहौल में खुद को ढालने की क्षमता रखते हैं। इनके अंदर आकर्षक व्यक्तित्व और नई चीजों को एक्सप्लोर करने की जबरदस्त चाह होती है। आइए जानते हैं मूलांक 5 वालों के स्वभाव, खूबियां और सफलता के राज।
मूलांक 5 के लोग स्वभाव से काफी सक्रिय और चंचल होते हैं। इन्हें एक जगह लंबे समय तक बैठना पसंद नहीं होता। इनके भीतर हमेशा कुछ नया देखने और सीखने की इच्छा बनी रहती है। यात्रा करना, नए अनुभव लेना और अलग-अलग माहौल में रहना इन्हें बेहद पसंद होता है।
इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी बोलने की कला होती है। ये अपनी बात को बहुत सहज और आत्मविश्वास के साथ रखते हैं, जिससे सामने वाला जल्दी प्रभावित हो जाता है। यही कारण है कि ये लोग सामाजिक रूप से काफी लोकप्रिय होते हैं और जल्दी रिश्ते बना लेते हैं।
मूलांक 5 वाले लोग अच्छे विचारक होते हैं और नई-नई योजनाएं बनाते रहते हैं। हालांकि, कई बार इनके मन में एक साथ कई विचार चलते रहते हैं, जिससे ये थोड़ा अस्थिर महसूस कर सकते हैं। यह उथल-पुथल इन्हें एक दिशा में फोकस करने से रोकती है।
इन लोगों को किसी एक फैसले पर टिके रहना मुश्किल लगता है। इनके मन में अक्सर “करें या न करें” जैसी स्थिति बनी रहती है। यही वजह है कि कई बार ये सही समय पर निर्णय नहीं ले पाते।
कम्पैटिबिलिटी के मामले में मूलांक 5 वालों की 1, 3 और 6 मूलांक वाले लोगों के साथ अच्छी समझ बनती है। हालांकि, अपनी मिलनसार और बातूनी आदत की वजह से ये लगभग हर किसी के साथ सामंजस्य बना लेते हैं।
नियमित रूप से गाय को हरा चारा खिलाना और पक्षियों को दाना डालना शुभ माना जाता है। साथ ही, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना और एक समय में एक ही काम पर ध्यान देना इनके लिए फायदेमंद रहेगा।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग