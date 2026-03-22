Ank Jyotish Mulank 5 Personality: बुध के प्रभाव से तेज दिमाग और कम्युनिकेशन में माहिर होते हैं 5, 14, 23 को जन्मे लोग

Ank Jyotish Mulank 5 Personality: अंक ज्योतिष में मूलांक 5 को सबसे चंचल, बुद्धिमान और तेज दिमाग वाला माना जाता है। जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को होता है, उन पर बुध ग्रह का खास प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे लोग कम्युनिकेशन में माहिर, जल्दी सीखने वाले और हर माहौल में खुद को ढालने की क्षमता रखते हैं। इनके अंदर आकर्षक व्यक्तित्व और नई चीजों को एक्सप्लोर करने की जबरदस्त चाह होती है। आइए जानते हैं मूलांक 5 वालों के स्वभाव, खूबियां और सफलता के राज।