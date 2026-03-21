Ank Jyotish Mulank: भावनाओं से नहीं, लॉजिक से चलती हैं इन मूलांक की लड़कियां, हर रिश्ता निभाती हैं सोच-समझकर

जिन लड़कियों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को होता है, उनका मूलांक 2 माना जाता है। ये स्वभाव से कोमल, सहानुभूतिपूर्ण और भावनात्मक होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे बिना सोचे-समझे निर्णय लेती हैं।रिश्तों के मामले में ये बेहद सतर्क रहती हैं। ये पहली नजर के आकर्षण को प्यार नहीं मानतीं, बल्कि सामने वाले के व्यवहार, सोच और इरादों को परखती हैं। इनके लिए भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे उन्हें संतुलन में रखती हैं।