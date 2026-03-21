Ank Jyotish Mulank: भावनाओं से नहीं, लॉजिक से चलती हैं इन मूलांक की लड़कियां, हर रिश्ता निभाती हैं सोच-समझकर

Numerology: सबसे भाग्यशाली मूलांक कौन सा होता है?|फोटो सोर्स- Freepik
Ank Jyotish Mulank: अंक ज्योतिष के अनुसार हर मूलांक व्यक्ति के स्वभाव और सोचने के तरीके को प्रभावित करता है। कुछ मूलांक की लड़कियां ऐसी होती हैं जो भावनाओं में बहने के बजाय हर फैसला पूरी समझदारी और लॉजिक से लेती हैं। ये रिश्तों में भी दिल से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करती हैं, जिससे इनके फैसले मजबूत और स्थिर होते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही खास मूलांक की लड़कियों के स्वभाव और उनकी खासियतों के बारे में।
जिन लड़कियों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को होता है, उनका मूलांक 2 माना जाता है। ये स्वभाव से कोमल, सहानुभूतिपूर्ण और भावनात्मक होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे बिना सोचे-समझे निर्णय लेती हैं।रिश्तों के मामले में ये बेहद सतर्क रहती हैं। ये पहली नजर के आकर्षण को प्यार नहीं मानतीं, बल्कि सामने वाले के व्यवहार, सोच और इरादों को परखती हैं। इनके लिए भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे उन्हें संतुलन में रखती हैं।
मूलांक 2 की लड़कियां जब किसी रिश्ते में आती हैं, तो उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाती हैं। ये रिश्तों को हल्के में नहीं लेतीं। इनके लिए प्यार एक गहरी समझ और भरोसे की नींव पर टिका होता है।एक बार भरोसा बन जाने के बाद ये अपने साथी का हर परिस्थिति में साथ देती हैं। इनके लिए रिश्ता सिर्फ भावना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी होता है।
3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मी लड़कियों का मूलांक 3 होता है। ये स्वभाव से अनुशासित, व्यावहारिक और गंभीर होती हैं। ये हर चीज को समझदारी और तर्क के आधार पर देखती हैं।इनके लिए जिंदगी में स्थिरता और स्पष्टता बहुत मायने रखती है। यही कारण है कि ये फैसले लेने में जल्दबाजी नहीं करतीं।
मूलांक 3 की लड़कियां खासतौर पर रिश्तों के मामले में बहुत सोच-समझकर आगे बढ़ती हैं। ये किसी के व्यक्तित्व, करियर, सोच और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर ही संबंध बनाती हैं।इन्हें दिखावा या बनावटीपन बिल्कुल पसंद नहीं होता। ये सच्चाई और वास्तविकता को महत्व देती हैं, इसलिए इन्हें प्रभावित करना आसान नहीं होता।
इस मूलांक की लड़कियां आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी होती हैं। ये बिना जांचे-परखे किसी पर भरोसा नहीं करतीं, लेकिन जब करती हैं तो पूरी निष्ठा के साथ रिश्ता निभाती हैं।
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