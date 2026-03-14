Numerology Secrets Prediction: 1 से 9 मूलांकों में यह मूलांक वाले लोग होते हैं सबसे ज्यादा चालाक, दुश्मनों को हराने का नहीं छोड़ते कोई भी मौका

Numerology Secrets Prediction: अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक के सभी मूलांकों के लोगों का स्वभाव और व्यक्तित्व अलग-अलग बताया गया है। कुछ मूलांक वाले लोग बेहद शांत और सहयोगी होते हैं, तो कुछ तेज दिमाग और रणनीतिक माने जाते हैं। वहीं एक ऐसा मूलांक भी माना जाता है, जिसके लोग बेहद चालाक, सतर्क और अपनी चालों के लिए जाने जाते हैं। इनसे दुश्मनी लेना अक्सर भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये सही समय देखकर अपने विरोधियों को करारा जवाब देना जानते हैं।