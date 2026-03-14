Papmochani Ekadashi 2026: क्या एकादशी के दिन बाल धोना या नाखून काटना सही है? जानिए धर्म शास्त्र की मान्यता

Papmochani Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को भगवान विष्णु की पूजा के लिए बेहद पवित्र और फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियमों के साथ व्रत रखने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। साल 2026 में पापमोचनी एकादशी 15 मार्च को मनाई जाएगी, जिसका विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। इस दिन व्रत और पूजा के साथ कुछ नियमों का पालन भी जरूरी माना जाता है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या एकादशी के दिन बाल धोना या नाखून काटना सही माना जाता है या नहीं।