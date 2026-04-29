Budh Ast 2026: बुद्ध पूर्णिमा पर Mercury Combust का असर, इन 4 राशियों को रहना होगा सावधान

Budh Ast 2026 on Buddha Purnima:बुद्ध पूर्णिमा 1 मई को है, और इस साल इस शुभ दिन पर एक बहुत ही दुर्लभ खगोलीय संयोग बनने जा रहा है। इस मौके पर, बुध जिसे ग्रहों का राजकुमार माना जाता है उल्टा (अस्त) हो जाएगा। ज्योतिष में बुध को बिजनेस, बुद्धि, लॉजिक और कम्युनिकेशन का कारक माना जाता है। ज्योतिषियों का कहना है कि बुद्ध पूर्णिमा जैसे पवित्र दिन पर बुध का अस्त होना कुछ राशियों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए, ज्योतिषियों ने इन राशियों से जुड़े लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।