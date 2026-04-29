Budh Ast 2026: बुद्ध पूर्णिमा पर Mercury Combust का असर, इन 4 राशियों को रहना होगा सावधान

Budh Ast 2026 : Budh Ast 2026 ka rashiyon par kya asar hoga (फोटो सोर्स: AI@Gemini)
Budh Ast 2026 on Buddha Purnima:बुद्ध पूर्णिमा 1 मई को है, और इस साल इस शुभ दिन पर एक बहुत ही दुर्लभ खगोलीय संयोग बनने जा रहा है। इस मौके पर, बुध जिसे ग्रहों का राजकुमार माना जाता है उल्टा (अस्त) हो जाएगा। ज्योतिष में बुध को बिजनेस, बुद्धि, लॉजिक और कम्युनिकेशन का कारक माना जाता है। ज्योतिषियों का कहना है कि बुद्ध पूर्णिमा जैसे पवित्र दिन पर बुध का अस्त होना कुछ राशियों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए, ज्योतिषियों ने इन राशियों से जुड़े लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।
बुध के उल्टा होने से कन्या राशि वालों के प्रोफेशनल कामों में देरी या कन्फ्यूजन हो सकता है। आपको अपनी नौकरी या बिजनेस से जुड़े फैसले बहुत सोच-समझकर लेने चाहिए। इस दौरान आप फ्रॉड या धोखे का शिकार भी हो सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को बिना अच्छी तरह पढ़े साइन करने से बचें। साथ ही, अनजान लोगों पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें। अपने खर्चों पर ज़्यादा कंट्रोल रखने की पूरी कोशिश करें।
वृश्चिक राशि वालों को अपने रिश्तों और बातचीत दोनों में ही सावधान रहना चाहिए। आपकी बातचीत या व्यवहार में कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं जो दूसरों को पसंद न आएं। छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा होने की संभावना है। आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत होगी। इन्वेस्टमेंट से जुड़े मामलों में जल्दबाज़ी करने से बचें।
बुध के अस्त होते ही धनु राशि वालों पर मानसिक दबाव बढ़ने की उम्मीद है। वर्कप्लेस पर आपको काम का दबाव बढ़ सकता है। आप बड़ी चिंताओं या तनाव से भी घिरे हुए महसूस कर सकते हैं। किसी बड़े पर्सनल सीक्रेट के उजागर होने का डर आपको सता सकता है। इस दौरान, अपनी फैमिली लाइफ और अपने करियर के बीच एक हेल्दी बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करें। ट्रैवल करते समय सावधान रहें। साथ ही, संभावित हेल्थ प्रॉब्लम या बीमारियों का भी ध्यान रखें।
बुध के अस्त होने से कुंभ राशि वालों को फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको फालतू खर्चों और इन्वेस्टमेंट पर रोक लगाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। फाइनेंशियल लेन-देन या बिजनेस पार्टनरशिप से जुड़े मामलों में बहुत सोच-समझकर आगे बढ़ें। अपनी हेल्थ और डेली रूटीन पर पूरा ध्यान दें। दूसरों के बारे में फालतू कमेंट करने से बचें; इस दौरान छोटी सी बात भी बड़े झगड़े में बदल सकती है।
ज्योतिषी सलाह देते हैं कि अगर वक्री बुध किसी के जीवन में अशांति, कलह या चिंता पैदा कर रहा है, तो कुछ उपाय करने चाहिए। बुधवार को हरे रंग के कपड़े पहनें। इस दिन आप हरी मूंग दाल भी दान कर सकते हैं। गायों की सेवा करें; गाय को हरा चारा खिलाएं। भगवान गणेश की पूजा करें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना और शांत स्वभाव बनाए रखना भी फायदेमंद साबित होगा।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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