Panchang : आज का पंचांग 30 अप्रैल 2026: चौघड़िया, राहु काल, शुभ मुहूर्त, और विशेष योग

Aaj Ka Panchang 30 April 2026 : 30 अप्रैल 2026 का पंचांग: शुभ चौघड़िया, राहु काल, नक्षत्र और आज के विशेष योग (फोटो सोर्स: AI@Gemini)
Aaj Ka Panchang 30 April 2026 : आज का पंचांग 30 अप्रैल 2026, गुरुवार के दिन के महत्वपूर्ण ज्योतिषीय विवरण प्रस्तुत करता है। इस पंचांग में तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राहु काल, दिशा शूल और शुभ चौघड़िया की पूरी जानकारी दी गई है। इसके साथ ही पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए आज के व्रत-त्योहार, विशेष योग और जन्म लेने वाले बच्चों से जुड़ी ज्योतिषीय जानकारी। यदि आप अपने दिन की शुरुआत शुभ मुहूर्त में करना चाहते हैं या किसी महत्वपूर्ण कार्य की योजना बना रहे हैं, तो यह पंचांग आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा।
|क्रमांक
|चौघड़िया प्रकार
|समय अवधि
|टिप्पणी
|1
|शुभ
|सूर्योदय – 7:31
|शुभ कार्य के लिए अच्छा
|2
|चर
|10:46 – 12:24
|सामान्य/चल कार्य के लिए ठीक
|3
|लाभ
|12:24 – 3:39
|लाभकारी समय
|4
|अमृत
|12:24 – 3:39
|अत्यंत शुभ समय
|5
|शुभ
|5:17 – सूर्यास्त
|शुभ कार्य के लिए अच्छा
दिशा शूल - आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 1.30 से 3.00 तक रहेगा.
तिथि – चतुर्दशी तिथि रात्रि 9.13 तक होगी तदुपरान्त पूर्णिमा तिथि होगी ।
नक्षत्र – चित्रा नक्षत्र रात्रि 2.17 तक होगा तदुपरान्त स्वाती नक्षत्र होगा ।
योग – वज्र योग रात्रि 8.55 तक रहेगा तदुपरान्त सिद्धि योग रहेगा ।
करण – गर करण दिन 8.32 तक रहेगा तदुपरान्त वणिज करण रहेगा।
विशिष्ट योग – रवियोग रात्रि 2-17 तक.
व्रत / दिवस विशेष – भद्रा रात्रि 9-13 से प्रारम्भ, छिन्नमस्ता जयंती, श्री नृसिंह जयंती व व्रत, श्री आद्य शंकराचार्य कैलाश गमन, गुरु अमरदास जयंती ( प्रा.मत से), विवाह मुहूर्त्त चित्रा नक्षत्र में,
चन्द्रमा – आज दिन 1.14 तक कन्या राशि में होगा तदुपरान्त तुला राशि में प्रवेश होगा ।
ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – बुध का अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में प्रवेश प्रातः 6-52 पर,
कन्या राशि का स्वामी बुध होता हैं। ये लोग अकाउंटेंट, बैंकिंग, ट्रेडिंग, अध्यापन और ज्योतिष का काम करना पसंद करते हैं और अच्छे लेखक भी होते हैं। इनकी वाणी व वाक् शक्ति में कुशलता होती हैं। ये कोमल स्वभाव के होते हैं। संगीत, कला-साहित्य, प्रियभाषी, अध्यापन, लेखन, क्रय-विक्रय में कुशल होते हैं।
तुला राशि का स्वामी शुक्र होता हैं। यह सौम्य व भावुक होते हैं। इन्हें देश-विदेश घूमने का शौक होता है, किसी के अधीनस्थ रह कर कार्य करना पसंद करते हैं। यह एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते। ये सुंदरता पसंद होते हैं और कलात्मक होते हैं। इनका स्वभाव आकर्षक होता हैं। ये न्यायशील, बुद्धिमान, तर्कशील एवं सर्तक रहने वाला होते हैं।
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