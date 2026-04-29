Panchang : आज का पंचांग 30 अप्रैल 2026: चौघड़िया, राहु काल, शुभ मुहूर्त, और विशेष योग

दिशा शूल - आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 1.30 से 3.00 तक रहेगा.

तिथि – चतुर्दशी तिथि रात्रि 9.13 तक होगी तदुपरान्त पूर्णिमा तिथि होगी ।

नक्षत्र – चित्रा नक्षत्र रात्रि 2.17 तक होगा तदुपरान्त स्वाती नक्षत्र होगा ।

योग – वज्र योग रात्रि 8.55 तक रहेगा तदुपरान्त सिद्धि योग रहेगा ।

करण – गर करण दिन 8.32 तक रहेगा तदुपरान्त वणिज करण रहेगा।

विशिष्ट योग – रवियोग रात्रि 2-17 तक.

व्रत / दिवस विशेष – भद्रा रात्रि 9-13 से प्रारम्भ, छिन्नमस्ता जयंती, श्री नृसिंह जयंती व व्रत, श्री आद्य शंकराचार्य कैलाश गमन, गुरु अमरदास जयंती ( प्रा.मत से), विवाह मुहूर्त्त चित्रा नक्षत्र में,

चन्द्रमा – आज दिन 1.14 तक कन्या राशि में होगा तदुपरान्त तुला राशि में प्रवेश होगा ।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – बुध का अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में प्रवेश प्रातः 6-52 पर,