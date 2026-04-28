Panchang: आज का पंचांग 29 अप्रैल 2026: बुधवार का शुभ मुहूर्त, राहु काल, प्रदोष व्रत, सर्वार्थसिद्धि योग

दिशा शूल - आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 12.00 से 1.30 तक

तिथि – त्रयोदशी तिथि रात्रि 7.52 तक होगी तदुपरान्त चतुर्दशी तिथि होगी ।

नक्षत्र – हस्त नक्षत्र रात्रि 12.16 तक होगा तदुपरान्त चित्रा नक्षत्र होगा ।

योग – हर्षण योग रात्रि 8.51 तक रहेगा तदुपरान्त वज्र योग रहेगा ।

करण – कौलव करण प्रातः 7.22 तक रहेगा तदुपरान्त तैतिल करण रहेगा।

विशिष्ट योग – सर्वार्थसिद्धि योग सूर्योदय से रात्रि 12-16 तक. रवियोग रात्रि 12-16 से प्रारम्भ,

व्रत / दिवस विशेष – प्रदोष व्रत, ग्रीष्मोत्सव प्रारंभ तीन दिन का माऊँट आब् (राज.), अगस्त्य नक्षत्र अस्त रात्रि 4-35 पर, विवाह मुहर्त्त चित्रा में,

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि कन्या राशि में होगा ।