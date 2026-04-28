मासिक राशिफल मई 2026 : किस राशि को मिलेगा धन लाभ और किसे रहना होगा सावधान | May Horoscope 2026

Masik Rashifal May 2026 : मई 2026 में किस राशि को धन लाभ होगा (फोटो सोर्स: AI@Gemini)
Masik Rashifal May 2026, Monthly Horoscope in Hindi: मई 2026 का महीना शुरू होने वाला है और इस बार ग्रहों की चाल कुछ अलग ही संकेत दे रही है। महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध मिलकर बुधादित्य योग बना रहे हैं, जो कई राशियों के लिए नए मौके लेकर आ सकता है। वहीं शनि और मंगल की युति कुछ लोगों के लिए चुनौतियां भी खड़ी कर सकती है। इस पूरे महीने में कभी चीजें आपके पक्ष में जाएंगी तो कभी अचानक रुकावटें भी आ सकती हैं। खास बात यह है कि इस बार सफलता सिर्फ भाग्य से नहीं, बल्कि सही समय पर लिए गए फैसलों से तय होगी।
चाहे बात पैसे की हो, करियर की या रिश्तों की हर राशि के लिए यह महीना कुछ नया लेकर आ रहा है। आइए भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास सेसमझते हैं कि मई 2026 आपके लिए क्या संकेत दे रहा है।
मेष राशि के जातकों के लिए मई महीने की शुरुआत औसत फलदायी रहने वाली है। इस दौरान आपको अपने महत्वपूर्ण कार्यों को टालने और हाथ आए अवसर को खोने से बचना चाहिए अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। इस दौरान आजीविका के क्षेत्र में कोई खास बदलाव तो नहीं होगा लेकिन उससे जुड़े कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं।
माह के दूसरे सप्ताह में आपको कामकाज से जुड़ी कुछेक मुश्किलें आ सकती हैं लेकिन आप अपने परिश्रम, प्रयास और सूझबूझ से उसे दूर करने में अंतत: कामयाब हो जाएंगे। कठिन समय में आपके शुभचिंतक हमेशा साथ खड़े रहेंगे। परिवार के सदस्यों का भी भरपूर सहयोग और समर्थन मिलेगा।
माह के मध्य का समय आपके लिए सुकून भरा रहने वाला है। इस दौरान चीजें आपके पक्ष में बनती हुई नजर आएंगी। इस दौरान आप अपने करियर और कारोबार से जुड़े कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। इन दोनों में ही आपको प्रगति एवं लाभ होता नजर आएगा। आय के नये स्रोत बनेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस दौरान परिवार के साथ हंसी-खुशी समय बिताने के अवसर भी खूब प्राप्त होंगे।
मई महीने के उत्तरार्ध का समय आपके लिए थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। आर्थिक दिक्कतों का असर आपके पारिवारिक जीवन पर भी देखने को मिल सकता है। रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए इस दौरान आपको कुछेक चीजों से समझौता करना पड़ सकता है।
प्रेम प्रसंग की दृष्टि से इस दौरान सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। सेहत की दृष्टि से मई महीने के उत्तरार्ध का समय आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान मानसिक एवं शारीरिक कष्ट मिलने की आशंका बनी रहेगी।
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।
वृषभ राशि के जातकों के लिए मई का महीना मिश्रित फलदायी रहने वाला है। इस पूरे माह आपको अपने समय और धन का प्रबंधन करते हुए अपनी उर्जा को सकारात्मक दिशा में खर्च करने की आवश्यकता रहेगी। वृषभ राशि के जातकों को इस माह लोगों की आलोचनाओं को नजरंदाज करते हुए अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूरा जोर लगा देना चाहिए।
माह की शुरुआत में आपको अपने व्यवसाय में साीधे-सीधे या फिर कहें त्वरित लाभ तो नहीं होगा लेकिन भविष्य में आप उसका पूरा फायदा उठाने में कामयाब होंगे। इस दौरान आपको अपने कागजी कार्य समय से पूरे करने चाहिए अन्यथा बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है।
मई महीने की शुरुआत में संतान से जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का कारण बन सकती है। माह का दूसरा सप्ताह थोड़ा राहत भरा रह सकता है। इस दौरान आपको करियर-कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी। माह के मध्य का समय भी आपके पक्ष में रहेगा लेकिन इस दौरान आपकी सेहत आपकी चिंता का कारण बन सकती है। इस दौरान मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी को उभरने पर समय पर इलाज कराएं अन्यथा शारीरिक एवं मानसिक कष्ट झेलना पड़ सकता है।
माह के उत्तरार्ध में कामकाज को लेकर भले ही कुछ व्यस्तता बनी रहे लेकिन समय आपके पक्ष में बना रहेगा। इस दौरान भूमि-भवन अथवा अटके हुए धन की प्राप्ति संभव है। रिश्ते-नाते की दृष्टि से मई का महीना मिलाजुला रहने वाला है। खट्टी-मीठी तकरार के साथ प्रेम संबंध बना रहेगा। जीवनसाथी के साथ रिश्ते सामान्य बने रहेंगे। माह के उत्तरार्ध में वृषभ राशि के जातकों को कार्य विशेष के लिए सम्मानित किया जा सकता है।
उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें।
मिथुन राशि के जातकों के लिए मई महीने की शुरुआत शुभता लिए रहने वाली है। इस दौरान आपको जीवन में नए अवसरों के साथ कुछेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उठाने के लिए मिल सकती है। जिसके लिए आपको अधिक परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता रहेगी। मिथुन राशि के जातक यदि महीने की शुरुआत में बेहद सधे हुए कदमों के साथ सही दिशा में कदम आगे बढ़ाते हैं तो उन्हें अपेक्षा से अधिक सफलता भी मिल सकती है।
माह के दूसरे सप्ताह के आर्थिक लाभ के अवसर बढ़ेंगे। यह समय व्यवसाय और कांट्रैक्ट पर काम करने वालों के लिए अधिक शुभ रहने वाला है। इस दौरान आप कोई बड़ी कारोबारी डील कर सकते हैं। भूमि-भवन आदि पर धन निवेश करने पर लाभ की प्राप्ति होगी। परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को शुभ समाचार की प्राप्ति होगीं।
नौकरीपेशा लोगों को माह के मध्य में अपने विरोधियों से खूब सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। आपकी तेज गति से होने वाली प्रगति कुछ लोगों की ईर्ष्या का कारण बनेगी। इस दौरान आप आजीविका के क्षेत्र में दो कदम आगे की योजना पर काम करेंगे।
माह के मध्य में परिस्थितियां आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल नजर आएंगी। यह समय विदेश में करियर-कारोबार जमाने के लिए प्रयासरत लोगों के लिए शुभ साबित होगा। हालांकि इस दौरान खर्च की अधिकता रहेगी। ऐसे में धन का प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा।
माह के उत्तरार्ध में आपका मन किसी आशंका को लेकर ग्रसित रह सकता है। इस दौरान छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। रिश्ते-नाते की दृष्टि से भी यह समय थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान पारिवारिक मामलों में अगुआ बनने से बचना चाहिए अन्यथा दूसरों की गलती का ठीकरा आप पर फूट सकता है। प्रेम संबंध में उतावलेपन से बचें।
उपाय: गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें।
कर्क राशि के जातकों के लिए मई का महीना औसत फलदायी रहने वाला है। इस माह आपको जो प्राप्त है वह पर्याप्त है की भावना से उपर उठकर अच्छे अवसरों को भुनाने का प्रयास करना चाहिए। इस माह भाग्य भरोसे बैठने की बजाय परिश्रम और प्रयास करने पर ही चीजें बनेंगी। यदि आप लंबे समय से अपने करियर-कारोबार में बड़े बदलाव की चाहत लिए हुए बैठे हैं तो इस माह आपको ये सौभाग्य प्राप्त हो सकता है।
माह के पूर्वार्ध में किसी मित्र अथवा शुभचिंतक की मदद से जीवन में तरक्की करने का अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान आप पुराने उधार को चुकाने में कामयाब हो जाएंगे। कोर्ट-कचहरी में चल रहे विवाद आपसी बातचीत से सुलझ सकते हैं। यदि आप किसी के साथ साझेदारी में कारोबार करने की सोच रहे हैं तो चीजों को क्लीयर करते हुए आगे बढ़ना उचित रहेगा।
मई महीने के मध्य में आपका मन धर्म-अध्यात्म आदि में खूब रमेगा। किसी तीर्थ स्थान आदि की यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। इस दौरान धार्मिक-मांगलिक कार्यों में सहभागिता करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। करियर-कारोबार के सिलसिले में समान विचारधारा वाले लोगों से मेल-मुलाकात का संयोग बनेगा। इस जुड़ाव से प्रगति एवं लाभ की संभावनाएं बलवती होंगी।
माह के उत्तरार्ध में आप जितने मनोयोग के साथ अपने कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करेंगे, आपको उसमें उतनी ही ज्यादा सफलता और लाभ मिलने की संभावना बनेगी। मनचाही सफलता और लाभ पाने के लिए आपको इस दौरान अपनी इच्छाओं को दरकिनार करते हुए कुछेक चीजों से समझौता भी करना पड़ सकता है। हालांकि घर और बाहर दोनों जगह शुभचिंतकों का साथ और समर्थन मिलता रहेगा। मई माह की शुरुआत प्रेम संबंध की दृष्टि से थोड़ी मुश्किल भरी रह सकती है, लेकिन उसके बाद चीजें आपके अनुकूल हो जाएंगी।
उपाय: रुद्राष्टकं का पाठ करें।
सिंह राशि के जातकों के लिए महीने की शुरुआत अत्यंत ही शुभ साबित होगी। इस दौरान आपके सोचे हुए कार्य समय पर मनचाहे तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे। करियर-कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद एवं लाभप्रद साबित होंगी। परिवार के किसी प्रिय सदस्य की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। यदि बीते कुछ दिनों से आपको व्यवसाय में मंदी का सामना करना पड़ रहा था तो उससे निकलने की पूरी संभावनाएं बनेंगी। यह समय टारगेट ओरिएंटेड काम करने वालों के लिए शुभ साबित होगा।
माह के दूसरे सप्ताह से आपके सौभाग्य में कुछ कमी देखने को मिलेगी। इस दौरान आपको कठिन परिश्रम और प्रयास के बाद भी उम्मीद से कहीं कम फल मिलने की आशंका रहेगी। जिसके चलते आपके भीतर हताशा पनप सकती है। इस दौरान आप कार्य विशेष अथवा व्यक्तिगत जीवन से जुड़े मामलों में खुद को असमंजस की स्थिति में पाएंगे। महत्वपूर्ण मसलों पर जल्दबाजी में निर्णय लेने की बजाय अपने शुभचिंतकों से राय-मश्विरा करने बाद ही कोई कदम उठाना उचित रहेगा।
माह के मध्य में परिस्थितियां एक बार फिर आपके अनुकूल होती नजर आएंगी और आप अपने शुभचिंतकों की मदद से महत्वपूर्ण मसलों को हल करने में कामयाब होंगे। इस दौरान आपको कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा।
माह के उत्तरार्ध का समय करियर-कारोबार की दृष्टि से तो अनकूल रहेगा लेकिन रिश्ते-नातों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान स्वजनों के साथ मतभेद हो सकता है। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। लव पार्टनर हो या फिर लाइफ पार्टनर उस पर हावी होने से बचें।
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
कन्या राशि के जातकों के लिए मई का महीना मिश्रित फलदायी रहने वाला है। इस माह आपको अपनी सेहत और संबंध पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। स्वजनों के साथ बात व्यवहार करते समय विनम्रता से पेश आएं और अभिमान से बचें। इस माह किसी से ऐसा वादा न करें जिसे पूरा करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े।
माह की शुरुआत में अपनी दिनचर्या और खानपान सही रखें अन्यथा पेट संबंधी दिक्कती हो सकती हैं। इस दौरान नियम-कानून का उल्लंघन भूलकर न करें। मई महीने के पूर्वार्ध में किसी भी मसले को बजाय कोर्ट-कचहरी ले जाने के बातचीत के सुलझाना बेहतर रहेगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस दौरान धन का लेनदेन समझदारी एवं सावधानी के साथ करें।
माह के पूर्वार्ध में कुछेक कार्यों में विलंब अथवा उसमें अड़चन आने से आप कई बार अधीर हो सकते हैं। इस दौरान आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने से आपकी आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी। आर्थिक उतार-चढ़ाव के बीच किसी व्यक्ति के द्वारा समय पर मदद न मिलने अथवा उपेक्षा होने से मन व्यथित रह सकता है।
माह के मध्य में आपको सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा और आप अपनी बुद्धि और विवेक से तमाम समस्याओं का हल खोजने में कामयाब हो जाएंगे। खास बात ये कि इष्टमित्र और परिजन भी अपना पूरा सहयोग और समर्थन देंगे। यह समय आर्थिक लाभ और मान-प्रतिष्ठा की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। पूर्व में किसी योजना आदि में किया गया निवेश लाभप्रद साबित होगा। भूमि-भवन के क्रय-विक्रय से लाभ की संभावनाएं बनेंगीं।
माह के उत्तरार्ध में किसी प्रिय व्यक्ति से मेल-मुलाकात का संयोग बनेगा। इस दौरान आप व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करेंगे। माह के अंत में अचानक से पिकनिक-पर्यटन आदि का प्रोग्राम बन सकता है। प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
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