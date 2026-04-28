Aaj Ka Rashifal 28 April : आज का राशिफल 28 अप्रैल: भौम प्रदोष पर धन लाभ के संकेत, इन 5 राशियों के लिए धन लाभ के योग

Aaj Ka Rashifal 28 April 2026 : आज 28 अप्रैल 2026, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो त्रयोदशी में प्रवेश कर भौम प्रदोष का विशेष संयोग बना रही है। इस दिन त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है, जो विशेष रूप से आर्थिक लाभ, निवेश और नए अवसरों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। आज का राशिफल बताता है कि कई राशियों के लिए धन लाभ, करियर में प्रगति और आर्थिक स्थिरता के मजबूत संकेत हैं। हालांकि कुछ लोगों को मानसिक दबाव और निर्णय लेने में भ्रम का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य, समझदारी और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने पर सफलता निश्चित है। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए सभी 12 राशियों का आज का राशिफल।