Kumbh Rashi 2026: कुंभ राशि वालों के लिए बड़ी खुशखबरी: शनि जागे, अब पैसा और सफलता दोनों

अब तक शनि देव सूर्य के बहुत करीब थे, जिसकी वजह से उनकी शक्तियां दब गई थीं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक पावरफुल बल्ब के आगे किसी ने गहरा पर्दा डाल दिया हो। लेकिन अप्रैल के महीने से शनि देव सूर्य के प्रभाव से मुक्त होकर 12 डिग्री पर आ गए हैं। ज्योतिष शास्त्र में 12 से 18 डिग्री को युवावस्था कहा जाता है। इसका सीधा मतलब है कि अब शनि देव आपको 100% परिणाम देने के लिए तैयार हैं।