Makar Rashifal May 2026 : मकर राशिफल मई : जानें कब करें निवेश, करियर में क्या होगा बदलाव और कालसर्प योग का असर

Makar Rashifal May 2026 : मई की शुरुआत इस बार एक पावन दिन से हो रही है। 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा भी है और कुर्म जयंती भी। इस महीने में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र सब अपनी-अपनी राशियां बदलने वाले हैं और उन्हीं बदलावों के चलते कुछ खास योग भी बन रहे हैं। 11 मई से लेकर 25 मई तक के सारे ग्रह राहु-केतु के बीच में फंसे रहेंगे, यानी कालसर्प योग की स्थिति बन रही है। शनि और मंगल, दोनों भी 15 मई तक साथ चलेगे, जिससे अस्थि भंग योग रहेगा।