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152 दिनों तक बरसेगी गुरु की कृपा, बन रहा है Hans Rajyog, इन 3 राशियों को मिलेगा धन और तरक्की का बंपर फायदा

Guru Gochar 2026 Hans Rajyog: साल 2026 में बनने वाला हंस राजयोग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बेहद शुभ माना जा रहा है। जब बृहस्पति (गुरु) अपनी उच्च राशि में मजबूत स्थिति में होते हैं, तब यह राजयोग बनता है। इस बार लगभग 152 दिनों तक इसका प्रभाव रहेगा, जो कई राशियों के लिए सौभाग्य लेकर आएगा।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 26, 2026

lucky zodiac signs 2026

Hindu astrology Rajyog effects| Chatgapt

Hans Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल 2026 में बनने वाला हंस राजयोग बेहद खास माना जा रहा है, जो कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। जब बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करते हैं, तब शुभ फल देने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक की यह अवधि विशेष रूप से फलदायी मानी जा रही है, जिसमें कुछ राशियों को अचानक धन लाभ और करियर में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। इस दौरान किस्मत का साथ मिलने से रुके हुए काम भी बनने लगते हैं। आइए जानते हैं वे 3 राशियां, जिनके लिए यह समय सबसे ज्यादा लाभकारी साबित हो सकता है।

 Hans Rajyog Lucky Zodiac Sign: हंस राजयोग से इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

 कर्क राशि- सम्मान और सफलता का समय

कर्क राशि वालों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं रहेगा। गुरु का आपकी ही राशि में उच्च होना आपके व्यक्तित्व को निखारेगा और समाज में मान-सम्मान बढ़ाएगा।करियर में नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं, और जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। लंबे समय से रुके हुए काम अब पूरे होने लगेंगे।अगर आप अविवाहित हैं, तो विवाह के योग भी बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए तरक्की और स्थिरता लेकर आएगा।

वृश्चिक राशि- अचानक धन लाभ के संकेत

वृश्चिक राशि वालों के लिए हंस राजयोग किस्मत बदलने वाला साबित हो सकता है। अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के संकेत हैं और पुराने अटके काम पूरे होंगे।नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नई और बेहतर अवसर मिल सकते हैं। विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। सबसे खास बात पुराने कर्ज से राहत मिल सकती है, जिससे मानसिक तनाव भी कम होगा।

मीन राशि- नई शुरुआत और खुशखबरी

मीन राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा। आय में अच्छा उछाल आएगा और जीवन में स्थिरता बढ़ेगी।
मकान या वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं, जो लंबे समय से आपकी इच्छा रही हो।शादी-ब्याह के योग मजबूत हैं और परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। साथ ही, धार्मिक यात्राएं और आध्यात्मिक झुकाव भी बढ़ सकता है। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

26 Apr 2026 03:19 pm

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