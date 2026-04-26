152 दिनों तक बरसेगी गुरु की कृपा, बन रहा है Hans Rajyog, इन 3 राशियों को मिलेगा धन और तरक्की का बंपर फायदा

Hans Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल 2026 में बनने वाला हंस राजयोग बेहद खास माना जा रहा है, जो कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। जब बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करते हैं, तब शुभ फल देने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक की यह अवधि विशेष रूप से फलदायी मानी जा रही है, जिसमें कुछ राशियों को अचानक धन लाभ और करियर में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। इस दौरान किस्मत का साथ मिलने से रुके हुए काम भी बनने लगते हैं। आइए जानते हैं वे 3 राशियां, जिनके लिए यह समय सबसे ज्यादा लाभकारी साबित हो सकता है।