Guru Gochar 2026 : गुरु गोचर 2026: कर्क राशि में ‘हंस राजयोग’ का उदय! इन 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी

Guru Gochar 2026 : गुरु गोचर 2026 : 2026 ज्योतिष के हिसाब से धमाकेदार साल होने वाला है। ब्रह्मांड का सबसे शुभ और भारी-भरकम ग्रह, गुरु यानी बृहस्पति, अपनी फेवरिट राशि यानी कर्क राशि में (Cancer Jupiter Transit) कदम रखने जा रहा है। अच्छे-खासे बदलाव की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जब गुरु कर्क में होता है, किस्मत के दरवाजे ही खुल जाते हैं। ये वही गोचर है, जिससे सदियों से सुख और समृद्धि के हंस महापुरुष राजयोग का बनना माना गया है।