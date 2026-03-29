Mahavir Jayanti Wishes 2026: महावीर जयंती : संदेश, कोट्स और महावीर स्वामी के अनमोल विचार

Mahavir Jayanti Wishes 2026 : आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हर तरफ तनाव और शोर है, तब 2500 साल पहले दिया गया एक संदेश सबसे ज्यादा सुकून देता है जियो और जीने दो। 31 मार्च 2026 को पूरी दुनिया में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर (Mahavir Jayanti Wishes) का जन्मोत्सव यानी महावीर जयंती धूमधाम से मनाएगी ।