29 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Mahavir Jayanti Wishes 2026: महावीर जयंती : संदेश, कोट्स और महावीर स्वामी के अनमोल विचार

Mahavir Jayanti Wishes 2026 : महावीर जयंती 2026 पर जानें भगवान महावीर के जीवन, उनके 5 सिद्धांत अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और आज के दौर में उनकी प्रासंगिकता। साथ ही पढ़ें खास शुभकामनाएं, कोट्स और उत्सव मनाने के तरीके।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Mar 29, 2026

Mahavir Jayanti Wishes 2026

Mahavir Jayanti Wishes 2026 : क्या आप जानते हैं ये 5 बातें जो बदल सकती हैं आपकी जिंदगी? फोटो सोर्स: Gemini AI)

Mahavir Jayanti Wishes 2026 : आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हर तरफ तनाव और शोर है, तब 2500 साल पहले दिया गया एक संदेश सबसे ज्यादा सुकून देता है जियो और जीने दो। 31 मार्च 2026 को पूरी दुनिया में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर (Mahavir Jayanti Wishes) का जन्मोत्सव यानी महावीर जयंती धूमधाम से मनाएगी ।

लेकिन क्या यह दिन सिर्फ मंदिर जाने और जुलूस निकालने तक सीमित है? आइए जानते हैं महावीर स्वामी के उन सिद्धांतों को, जो आज के दौर में सुपर-इफेक्टिव लाइफ हैक्स की तरह काम करते हैं।

कौन थे भगवान महावीर? (एक छोटी सी झलक)

बिहार के कुंडग्राम में एक राजसी परिवार में जन्मे वर्धमान ने 30 साल की उम्र में राजपाट त्याग दिया। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान'प्राप्त हुआ और वे महावीर कहलाए। उन्होंने दुनिया को 5 मुख्य मंत्र दिए: अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह (जरूरत से ज्यादा जमा न करना)।

आज के दौर में क्यों जरूरी हैं महावीर के विचार?

आज जब क्लाइमेट चेंज और मानसिक तनाव बड़ी चुनौतियां हैं, तब महावीर स्वामी का अपरिग्रह (कम संसाधनों में खुश रहना) और अहिंसा (प्रकृति के प्रति दया) हमें रास्ता दिखाते हैं। उनका मानना था कि सिर्फ इंसानों को नहीं, बल्कि छोटे से छोटे जीव को भी दर्द होता है।

खास बातें: कैसे मनाया जाता है यह उत्सव?

रथ यात्रा: भगवान महावीर की मूर्ति के साथ भव्य जुलूस निकाले जाते हैं।

अभिषेक: मंदिरों में भगवान की प्रतिमा का दूध और जल से अभिषेक होता है।

दान-पुण्य: इस दिन गरीब और जरूरतमंदों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म माना जाता है।

अपनों को भेजें ये खास संदेश (Wishes and WhatsApp Status)

सोशल मीडिया के इस युग में, अगर आप भी अपनों को सकारात्मकता भेजना चाहते हैं, तो ये चुनिंदा मैसेज आपके काम आएंगे:

"अरिहंत की बोली, सिद्धों का सार; अहिंसा का मार्ग, सुखों का द्वार। महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!"

"क्रोध को शांति से जीतें, बुराई को अच्छाई से। भगवान महावीर के इन विचारों को जीवन में उतारें।"

"सत्य, अहिंसा और धर्म का मार्ग ही मानवता का असली गहना है। हैप्पी महावीर जयंती 2026!"

"त्याग में ही असली आनंद है। आइए इस दिन सादगी का संकल्प लें।"

महावीर स्वामी के अनमोल विचार (Quotes that Change Life)

"अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है।"

"आत्मा ही एकमात्र सत्य है, जो कभी नहीं मरती। इसे शुद्ध रखें।"

"जैसे आपको दर्द महसूस होता है, वैसे ही हर जीव को होता है। किसी को कष्ट न दें।

कुछ रोचक तथ्य

क्या आप जानते हैं कि भगवान महावीर ने अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया था? इसका मतलब है कि किसी भी बात को देखने के कई नजरिए हो सकते हैं। आज के 'सोशल मीडिया डिबेट्स' के दौर में अगर हम दूसरों के नजरिए का सम्मान करना सीख लें, तो आधे झगड़े वैसे ही खत्म हो जाएं।

ये भी पढ़ें

Shukra Gochar Mesh Rashi : शुक्र राशि परिवर्तन 2026: 5 राशियों को लाभ, 4 को रहना होगा सावधान
धर्म/ज्योतिष
Shukra Gochar Mesh Rashi

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Published on:

29 Mar 2026 06:05 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Mahavir Jayanti Wishes 2026: महावीर जयंती : संदेश, कोट्स और महावीर स्वामी के अनमोल विचार

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Shukra Gochar Mesh Rashi : शुक्र राशि परिवर्तन 2026: 5 राशियों को लाभ, 4 को रहना होगा सावधान

Shukra Gochar Mesh Rashi
धर्म/ज्योतिष

Panchang : आज का पंचांग 30 मार्च 2026 (सोमवार): शुभ मुहूर्त, राहु काल, चौघड़िया, महावीर जयंती व्रत

Aaj Ka Panchang 30 March 2026
धर्म/ज्योतिष

Ratna Shastra Neelam Ratna : रातों-रात किस्मत बदल सकता है नीलम: जानें किन राशियों के लिए है वरदान Blue Sapphire?

Ratna Shastra Neelam Ratna
धर्म/ज्योतिष

Chaitra Purnima 2026 Date: कब मनाई जाएगी हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा, जानें सही डेट, मुहूर्त और धार्मिक महत्व

Chaitra Purnima 2026, Chaitra Purnima date 2026, Hindu New Year first full moon,
धर्म और अध्यात्म

Ekadashi Date 2026 : हिंदू नव वर्ष की पहली एकादशी 29 मार्च को, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और लाभ

Ekadashi Date 2026
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.