Panchang : आज का शुभ समय 14 मई 2026: जानें कब करें यात्रा, विवाह और मांगलिक कार्य

दिशा शूल - आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 1.30 से 3.00 तक रहेगा.

तिथि – द्वादशी तिथि दिन 11.21 तक होगी तदुपरान्त त्रयोदशी तिथि होगी ।

नक्षत्र – रेवती नक्षत्र रात्रि 10.34 तक रहेगा तदुपरान्त अश्विनी नक्षत्र होगा ।

योग – प्रीति योग सायं 5.53 तक रहेगा तदुपरान्त आयुष्मान योग रहेगा ।

करण – तैतिल करण दिन 11.21 तक रहेगा तदुपरान्त गर करण रहेगा।

विशिष्ट योग – सर्वार्थसिद्धि योग सूर्योदय से संपूर्ण दिनरात्रि

व्रत / दिवस विशेष – प्रदोष व्रत, मधुसूदन द्वादशी, मुनि अनन्तनाथ जयंती, वट सावित्री व्रत प्रारंभ तीन दिन का, पचक रात्रि 10-34 तक, विवाह मुहूर्त्त्त रेवती नक्षत्र में, गंडमूल संपूर्ण दिनरात्रि,

चन्द्रमा – आज रात्रि 10.34 तक मीन राशि में होगा तदुपरान्त मेष राशि में प्रवेश होगा ।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – बुध ग्रह का वृष राशि में प्रवेश रात्रि 12-31 पर, गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र चरण 3 में प्रवेश प्रातः 6-36 पर, शुक्र ग्रह का मिथुन राशि में प्रवेश दिन 10-53 पर,