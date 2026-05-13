Kal Ka Rashifal 14 May : गुरुवार का राशिफल: सर्वार्थसिद्धि योग में मेष-सिंह को मिल सकता है लाभ, वृषभ-मिथुन रहें सावधान

Kal Ka Rashifal 14 May 2026 : गुरुवार का राशिफल: बुध-शुक्र गोचर से बदल सकता है इन राशियों का भविष्य (फोटो सोर्स: AI@Gemini)
Kal Ka Rashifal 14 May 2026: कल का राशिफल 14 मई 2026 : गुरुवार, 14 मई 2026 का दिन ज्योतिष और धर्म दोनों दृष्टियों से बेहद खास माना जा रहा है। आज सर्वार्थसिद्धि योग, प्रदोष व्रत, रेवती और अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव कई राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत दे रहा है। वहीं बुध और शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन करियर, व्यापार, प्रेम और आर्थिक मामलों में नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। जानिए मेष से कन्या राशि तक कैसा रहेगा आपका दिन, कौन-सा रंग रहेगा शुभ और किन उपायों से चमक सकता है आपका भाग्य।
उपाय :आज का दिन आपका खुशखबरी से भरा रहेगा। जॉब के लिए यदि प्रयास कर रहे हैं तो आज आपको सफलता मिलने के चांस हैं। साथ ही स्वास्थ्य ठीक रहेगा। परिवार में कोई नया सदस्य आ सकता है। आज आपसी मतभेद दूर होकर परिवार में एक शानदार माहौल देखने को मिलेगा।
शुभ रंग: लाल, नारंगी शुभ अंक: 9
उपाय : सुबह हनुमान जी के दर्शन करें। मंगलवार को गुड़ और चने का दान करें। “ॐ मंगलाय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें। किसी जरूरतमंद की सहायता करें, भाग्य मजबूत होगा।
आज आपको कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियां महसूस हो सकती हैं। आपके पार्टनर आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। हो सकता है आपको व्यवसाय में बड़ा नुकसान उठाना पड़े। स्वास्थ्य कारणों से भी मन चिंतित रहेगा। परिवार में अपनों से कुछ बातों पर मतभेद बन सकता है।
शुभ रंग: सफेद, हल्का हरा शुभ अंक: 6
उपाय : शुक्रवार को Goddess Lakshmi जी की पूजा करें। चावल और दूध का दान करें। किसी पर जल्दी भरोसा करने से बचें। घर में सुगंधित फूल रखें, मानसिक तनाव कम होगा।
आज आप कुछ व्यक्तिगत समस्याओं के कारण परेशान रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी परिवार में आ सकती है। मौसमी बीमारियों से आप और आपका परिवार पीड़ित हो सकता है। साथ ही व्यापार-व्यवसाय में इस समय गिरावट का दौर नजर आएगा। परिवार में कोई दुखद समाचार सुनने को मिलेगा।
शुभ रंग: हरा, पीला शुभ अंक: 5
उपाय : Ganesha जी को दूर्वा अर्पित करें। बुधवार को हरी मूंग का दान करें। बाहर का भोजन कम करें। “ॐ बुं बुधाय नमः” मंत्र का जाप लाभ देगा।
आज आपका मूड अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको लाभ महसूस होगा। परिवार या मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। व्यापार-व्यवसाय में ससुराल पक्ष से बड़ी आर्थिक मदद मिल सकती है। जिससे कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे। परिवार में बहुत दिनों से चल रहा विवाद आज खत्म हो सकता है।
शुभ रंग: सफेद, सिल्वर शुभ अंक: 2
उपाय : Shiva जी को जल अर्पित करें। माता-पिता का आशीर्वाद लेकर कार्य शुरू करें। दूध या चावल का दान करें। चंद्रमा को रात में अर्घ्य देना शुभ रहेगा।
आज आप बहुत दिनों से चल रहे काम की टेंशन से मुक्त हो सकते हैं। आपको कोई बड़ा जॉब या व्यापार में बड़ा ऑफर मिल सकता है। जिससे आपका मन प्रसन्नता से भरा रहेगा। परिवार में भी माहौल अच्छा रहेगा। बच्चे और पत्नी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। आप नया वाहन खरीद सकते हैं।
शुभ रंग: सुनहरा, नारंगी शुभ अंक: 1
उपाय : सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। Surya मंत्र “ॐ घृणि सूर्याय नमः” का जाप करें। गेहूं और गुड़ का दान शुभ रहेगा। नए कार्य की शुरुआत के लिए दिन अच्छा है।
आज आप अपने किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिल सकते हैं, जिससे आपको जीवन में नया मार्गदर्शन मिल सकता है। स्वास्थ्य के चलते आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। व्यापार-व्यवसाय में आज कोई बड़ा परिवर्तन न करें, नहीं तो नुकसान होने के चांस ज्यादा हैं। वाहन आदि के प्रयोग में सावधानी रखें। परिवार में पैतृक संपत्ति के कारण आपसी झगड़े की स्थिति निर्मित हो सकती है।
शुभ रंग: हरा, क्रीम शुभ अंक: 5
उपाय : गणेश जी की पूजा करें। वाहन सावधानी से चलाएं। किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा करें। बुधवार को हरी वस्तुओं का दान शुभ रहेगा।
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