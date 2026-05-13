Kal Ka Rashifal 14 May : गुरुवार का राशिफल: सर्वार्थसिद्धि योग में मेष-सिंह को मिल सकता है लाभ, वृषभ-मिथुन रहें सावधान

Kal Ka Rashifal 14 May 2026: कल का राशिफल 14 मई 2026 : गुरुवार, 14 मई 2026 का दिन ज्योतिष और धर्म दोनों दृष्टियों से बेहद खास माना जा रहा है। आज सर्वार्थसिद्धि योग, प्रदोष व्रत, रेवती और अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव कई राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत दे रहा है। वहीं बुध और शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन करियर, व्यापार, प्रेम और आर्थिक मामलों में नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। जानिए मेष से कन्या राशि तक कैसा रहेगा आपका दिन, कौन-सा रंग रहेगा शुभ और किन उपायों से चमक सकता है आपका भाग्य।