Bakrid 2026: 17 मई को दिखा चांद तो 27 मई को होगी बकरीद

Bakrid Moon Sighting 2026 : जयपुर। मुस्लिम समाज के प्रमुख पर्व ईद-उल-अजहा (बकरीद) को लेकर राजधानी में तैयारियों का माहौल बनने लगा है। इस बार ईद 27 या 28 मई को आने की संभावना है। इसकी अंतिम घोषणा चांद दिखाई देने के बाद चीफ काजी, राजस्थान खालिद उस्मानी की मौजूदगी में जामा मस्जिद में होने वाली हिलाल कमेटी की बैठक में की जाएगी। मुस्लिम धर्मगुरुओं के मुताबिक ईद इस्लामी महीने जिलहिज्जा की 10 वीं तारीख को मनाई जाती है। इसी कारण इस पर्व का निर्धारण 10 दिन पहले चांद देखकर किया जाता है। यदि 17 मई को चांद नजर आता है तो ईद 27 मई को होगी, अन्यथा 28 मई को मनाई जाएगी।