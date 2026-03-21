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Eid 2026 आज: यहां दिए गए विशेज, शायरी, स्टेटस, मैसेज, कोट्स और फोटो अपनों को भेजकर कहें “ईद मुबारक”

Eid Mubarak Wishes: आज की स्टोरी में हम ईद 2026 की बधाई देने के लिए विशेज, शायरी, स्टेटस, मुबारकबाद, मैसेज, कोट्स के साथ ही इमेजेस और फोटो भी शेयर की हैं, जिन्हें आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ सोशल मीडिया के जरिए भेज के ईद की दिली मुबारकबाद दे सकते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

Mar 21, 2026

Eid Mubarak 2026 Images

Eid Mubarak 2026 Images| Image Credit gemini

Eid Mubarak Wishes: खुशियों और बरकतों का पावन त्योहार ईद-उल-फितर आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही लोग ईद की नमाज अदा करने के बाद, एक-दूसरे से गिले-शिकवे भुलाकर गले मिल रहे हैं और ईद की मुबारकबाद देने के साथ ही खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप आज के दिन किसी वजह से अपनों से दूर हैं, तो हमारी आज की यह स्टोरी आपके काम आ सकती है। आज की स्टोरी में हम ईद 2026 की बधाई देने के लिए विशेज (Ramadan 2026 Wishes), ईद मुबारक शायरी और बेहतरीन स्टेटस (Eid Mubarak Shayari), और रमजान ईद 2026 मुबारकबाद (Ramzan Eid 2026 Wishes) साझा कर रहे हैं। साथ ही, हमने यहां दिल को छू लेने वाले ईद मुबारक मैसेज (Eid Mubarak Message) और बेहतरीन ईद मुबारक कोट्स (Eid Mubarak Quotes) के साथ ही इमेजेस और फोटो भी शेयर की हैं, जिन्हें आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ सोशल मीडिया के जरिए भेजकर उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं और उन्हें ईद की दिली मुबारकबाद दे सकते हैं।

रमदान 2026 ईद की बधाई देने के लिए विशेज (Ramadan 2026 Eid Wishes)

  1. रमजान के रोजों के बाद खुदा ने यह प्यारा तोहफा दिया है, सारे गिले-शिकवे भुलाकर गले मिलने का वक्त दिया है। मिठास रहे रिश्तों में हमेशा वैसी ही जैसे सेवइयां, खुदा ने आज खुशियों का एक नया दरिया दिया है। ईद की बहुत-बहुत मुबारकबाद!
  2. आसमान पर ईद का चांद नजर आया है, खुशियों का नया पैगाम लाया है। रोजों की बरकत से रोशन हो आपका घर-बार, अल्लाह की रहमत बरसे आप पर हर बार। आपको और आपके परिवार को रमजान ईद मुबारक!
  3. इबादत का वक्त और रूहानी सुकून मिला है, रमजान के आने से चमन में नया फूल खिला है। गुनाहों की माफी मांग लो उस रब से आज, क्योंकि ईद के आने से खुशियों का नया रास्ता खुला है।
  4. चांद की पहली दस्तक और ईद की तैयारी, खुदा की इबादत लगे हमें सबसे प्यारी। सजदों में सर झुका रहे और लबों पर रहे दुआ, मुबारक हो आपको ईद की ये ऋतु न्यारी।
  5. खुदा की महफिल सजाई गई है, रहमतों की बारिश बुलाई गई है। इस पाक महीने की आखिरी दुआ दिल से मांगो, मिलेगा वही जो आपके हक में होगा लिखा। रमजान ईद मुबारक!

ईद मुबारक शायरी और बेहतरीन स्टेटस (Eid Mubarak Shayari)

  1. रिश्तों की मिठास और दुआओं का तोहफा, महक उठी है फिजां गुलाब की खुशबू से, सज गया है आसमान चांदनी की चमक से। खुदा करे हर लम्हा आपके लिए ईद बन जाए और आपका घर भर जाए खुशियों की खनक से। ईद मुबारक!
  2. न किसी बहाने की जरूरत है, न किसी पैगाम की, ये महफिल है अपनों की और खुदा के इनाम की। नजरें उठा कर देखोगे जब आसमां की तरफ, मिलेगी आपको झलक हमारे प्यार और सलाम की। आपको और आपके परिवार को ईद मुबारक!
  3. सदा हंसते रहें आप जैसे हंसते हैं फूल, दुनिया की हर खुशी मिल जाए, हर दुआ हो कुबूल। ग़म का साया कभी आपके करीब न आए, ईद लेकर आए आपके लिए रहमतों का नूर। ईद की ढेरों शुभकामनाएं!
  4. दूरी तो बस रास्तों की है, दिलों में तो हम साथ हैं, जुबां पर आपकी खुशहाली की ही हर दम बात है। भले ही हम आ न सकें आपके आशियाने तक आज, पर हमारी हर दुआ आपके ही सिर पर हाथ है। दिल से ईद मुबारक!
  5. जिंदगी का हर पल खुशियों से कम न हो, आपका हर दिन ईद के दिन से कम न हो। ऐसा ईद का पावन दिन आपको हमेशा नसीब हो, जिसमें कभी भी दुख या गम का नामो-निशान न हो।

रमजान ईद 2026 मुबारकबाद (Ramzan Eid 2026 Wishes)

  1. रमदान के रोजों के बाद खुदा ने यह प्यारा तोहफा दिया है, सारे गिले-शिकवे भुलाकर गले मिलने का वक्त दिया है। मिठास रहे रिश्तों में हमेशा वैसी ही जैसे सेवइयां, खुदा ने आज खुशियों का एक नया दरिया दिया है।
  2. हंसते-मुस्कुराते आप यह ईद मनाएं और सबको गले लगाएं, हमारी तरफ से आपको ईद की ढेरों नेक दुआएं। तरक्की की राह पर बढ़ते रहें आप सदा ही, कामयाबी के नए शिखर आप हर दिन छूते जाएं।
  3. अल्लाह की रहमत आप पर हमेशा बादल बनकर छाई रहे, आपके घर के हर कोने में बस खुशियां ही समाई रहें। ईद का यह दिन लेकर आए आपके लिए नई उम्मीद, सफलता की हर कहानी बस आपकी ही सुनाई रहे।
  4. खुदा की नूरानी किरणें आपके जीवन को रोशन कर दें, आपकी झोली को वह खुशियों और बरकतों से भर दें। न रहे कोई भी अधूरी हसरत इस साल आपकी, अल्लाह अपनी रहमतों से आपकी हर दुआ कुबूल कर दें।
  5. सज चुके हैं घर और गलियां भी अब मुस्कुराने लगी हैं, ईद की खुशियां अब आपके दरवाजे पर आने लगी हैं। दुआ है कि आपकी जिंदगी का हर दिन ईद जैसा हो, तरक्की की नई राहें आपको खुद बुलाने लगी हैं।

दिल को छू लेने वाले ईद मुबारक मैसेज (Eid Mubarak Message)

  1. महक उठे आपका घर आंगन खुशियों की महक से, सज जाए आपका हर पल तारों की चमक से। खुदा करे हर घड़ी आपके लिए ईद बन जाए और आपका दामन भर जाए खुशियों की खनक से। ईद मुबारक!
  2. दिलों की दूरियां मिटाकर प्रेम का दीपक जला लो, पुराने गिले शिकवे भुलाकर सबको गले लगा लो। दुआ है कि इस पावन मौके पर रब आपकी हर मुराद पूरी करे और आपकी तकदीर को महका दे। ईद की दिली मुबारकबाद!
  3. जैसे चमकता है आसमान में ईद का प्यारा चांद, वैसे ही रोशन रहे आपका घर और पूरा खानदान। रिश्तों में घुली रहे शहद जैसी मिठास और हर दिन आपके चेहरे पर बनी रहे सुंदर मुस्कान। ईद मुबारक!
  4. सदा हंसते रहो आप जैसे बागों में खिलते हैं फूल, अल्लाह के दरबार में आपकी हर नेक दुआ हो कबूल। बरकतों का यह सिलसिला साल भर यूं ही चलता रहे और आपका हर दिन ईद सा महकता रहे। शुभ ईद!
  5. महकती रहे आपकी जिंदगी जैसे फूलों का गुलशन, खुदा की बरकतों से रोशन रहे आपका पूरा आंगन। ईद का यह दिन भर दे आपकी झोली में खुशियां, मुबारक हो आपको ईद-उल-फितर का यह पावन क्षण।

बेहतरीन ईद मुबारक कोट्स (Eid Mubarak Quotes)

  1. खुदा की राह पर चलते हुए दिलों में दया का भाव जगाएं, नफरत को मिटाकर हर इंसान को गले लगाएं। ईद की असली खुशी वही है जो दूसरों के काम आए और किसी बेसहारा के चेहरे पर मुस्कान ले आए। ईद मुबारक!
  2. यह त्योहार केवल जश्न नहीं बल्कि रब का शुक्र अदा करने का मौका है, पुरानी बातों को भूलकर नई उम्मीदें जगाने का नाम ही तो ईद है। मिलजुल कर रहना ही उस मालिक का सबसे बड़ा संदेश है और नेक काम ही असल इबादत है। ईद की दिली मुबारकबाद!
  3. खुशियां बांटने से ही खुदा की नजदीकी मिलती है, जो सबका भला चाहता है उसी की जिंदगी खिलती है। इस पाक मौके पर भलाई का संकल्प लें क्योंकि साफ दिल वालों पर ही अल्लाह की रहमत बरसती है। शुभ ईद!
  4. संयम और भरोसा ही इस पाक महीने की असली सीख है, बिना ईमान के दुनिया की हर खुशी अधूरी और फीकी है। सच्चाई के रास्ते पर अडिग रहें और नेक काम करते रहें, यही वो रास्ता है जिस पर चलने में हम सबकी जीत है। ईद मुबारक!
  5. खुदा की नूरानी रोशनी आपके जीवन को सही दिशा दिखाए, आपके मन से हर तरह का डर और अज्ञान मिटाए। ईद के इस पाक मौके पर दुआ है उस परवरदिगार से, अल्लाह आपके परिवार को हर बला और बुराई से बचाए।

ईद मुबारक इमेजेस और फोटो (Eid Mubarak 2026 Images and Photos)

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Updated on:

21 Mar 2026 10:09 am

Published on:

21 Mar 2026 09:51 am

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