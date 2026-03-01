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100+ Eid Mubarak Wishes : दोस्तों से लेकर बॉस तक, सबको विश करने के लिए ढूंढ रहे हैं बेस्ट मैसेज? यहां है 100+ ईद शायरी और विशेज का खजाना

100+ Eid Mubarak Wishes: आज के इस लेख में हम 100+ से भी ज्यादा ईद से जुड़े बेहतरीन संदेश साझा कर रहे हैं। इनमें से आप अपनी पसंद का कोई भी मैसेज, शायरी या विशेज चुनकर सोशल मीडिया के जरिए भेजकर अपनों के चेहरों पर मुस्कान ला सकते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

Mar 19, 2026

Eid Mubarak Images

Eid Mubarak Images | Image Credit Gemini

100+ Eid Mubarak Wishes: रमजान के पवित्र महीने के रोजों और इबादतों के बाद, खुशियों का त्योहार ईद-उल-फितर आ गया है। आमतौर पर सऊदी अरब और खाड़ी देशों में चांद दिखने के बाद ही भारत में ईद मनाई जाती है। इस साल बुधवार की शाम को वहां शव्वाल का चांद दिखाई नहीं दिया, इसलिए रमजान का महीना पूरा होने के बाद अगले दिन ईद मनाई जाएगी। सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि ईद उल फितर 20 मार्च को मनाई जाएगी। ईद सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आपसी मोहब्बत, भाईचारे और खुदा की रहमतों का जश्न मनाने का दिन है। इसलिए इस खास मौके पर लोग अपने दोस्तों, परिवार और करीबियों को ईद के बधाई संदेश भेजकर खुशियां साझा करते हैं।
ऐसे में अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाने के लिए ईद विशेज ढूंढ रहे हैं, फेसबुक पर पोस्ट करने के लिए ईद मुबारक शायरी, या अपने पार्टनर के लिए इमोशनल मैसेज। इन सभी के लिए हमारी आज की यह स्टोरी आपके काम आ सकती है। आज के इस लेख में हम 100+ से भी ज्यादा ईद से जुड़े बेहतरीन विशेज साझा कर रहे हैं। इनमें से आप अपनी पसंद का कोई भी मैसेज, शायरी या विशेज चुनकर सोशल मीडिया के जरिए भेजकर अपनों के चेहरों पर मुस्कान ला सकते हैं।

ईद मुबारक विशेज और कोट्स (Eid Mubarak Wishes & Quotes in Hindi)

  1. अल्लाह करे कि ईद का यह मुकद्दस मौका आपके जीवन में खुशियों की बहार और दिलों में सुकून लेकर आए। ईद मुबारक!
  2. जैसे ईद का चांद अंधेरी रात को रोशन कर देता है, खुदा करे आपकी जिंदगी भी उसी नूर से जगमगा उठे।
  3. नफरतों को मिटाकर मोहब्बत की खुशबू फैलाने का नाम ही ईद है। आपको और आपके अपनों को ईद मुबारक!
  4. खुदा की रहमत आपके घर पर सदा बरसती रहे, और आपकी हर जायज दुआ कबूल हो। ईद मुबारक!
  5. खुशियों का यह त्योहार आपके दामन में इतनी बरकतें भर दे कि आपका चेहरा हमेशा मुस्कान से खिला रहे। ईद मुबारक!
  6. मीठी ईद की मीठी दुआएं! रब करे आपकी जिंदगी में शहद जैसी मिठास और फूलों जैसी ताजगी बनी रहे। ईद मुबारक!
  7. ईद का यह दिन आपकी कामयाबी और तरक्की के नए रास्ते खोले। ईद-उल-फितर की दिली मुबारकबाद।
  8. दुआ है कि इस ईद पर आपकी हर इबादत कुबूल हो और अल्लाह आपको वह सब दे जिसकी आपने तमन्ना की है। ईद मुबारक!
  9. रमजान के रोजों और इबादतों के बाद खुदा की तरफ से मिलने वाला यह खूबसूरत तोहफा आपको मुबारक हो। ईद मुबारक!
  10. अमन, भाईचारे और मोहब्बत का यह त्योहार आपके रिश्तों को और भी गहरा और अटूट बना दे।

दोस्तों और परिवार के लिए ईद संदेश (Eid Messages for Friends & Family)

  1. मेरे अजीज दोस्तों और प्यारे परिवार को ईद की वह मीठी ईदी मुबारक हो, जो हम साथ मिलकर मनाते हैं।
  2. घर की खुशियां और अपनों का प्यार ही ईद का असली जश्न है। आप सभी के साथ होने से ही मेरी ईद पूरी होती है। ईद मुबारक!
  3. पुरानी सारी रंजिशें और गिले-शिकवे भुलाकर गले मिलने का दिन आ गया है। मेरे प्यारे परिवार को ईद मुबारक!
  4. रब से दुआ है कि हमारे परिवार की यह एकता और प्यार का अटूट बंधन कयामत तक यूं ही सलामत रहे। ईद मुबारक!
  5. यार, तुम्हारी दोस्ती के बिना हर त्योहार फीका है। अल्लाह करे हमारी ये यारी हमेशा ऐसे ही महकती रहे। ईद मुबारक!
  6. मां-बाप के कदमों तले जन्नत है और उनके चेहरे की मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी ईदी है। आप सबको ईद मुबारक।
  7. ईद का असली लुत्फ तो आपके साथ शीर-खुरमा और बिरयानी खाने में है। चलिए, मिलकर खुशियां मनाते हैं! ईद मुबारक!
  8. दुआ है कि इस साल हमारी दोस्ती और परिवार के रिश्तों में पहले से कहीं ज्यादा बरकत और मोहब्बत बढ़ जाए।
  9. इस खुशियों भरी ईद पर आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। मेरे प्यारे दोस्तों, ईद मुबारक!
  10. आप सब मेरी जिंदगी के वो अनमोल रत्न हैं, जिनके साथ होने से मेरा हर दिन ईद बन जाता है। ढेर सारा प्यार और ईद मुबारक!

ईद मुबारक शायरी (Eid Mubarak Shayari in Hindi)

  1. तमन्ना आपकी सब पूरी हो जाए, हो आपका मुकद्दर इतना रोशन कि, आमीन कहने से पहले ही आपकी हर दुआ कबूल हो जाए। ईद मुबारक!
  2. अल्लाह की रहमत आप पर सदा बरसे, खुशियां आपके आंगन में आने को तरसे, आपकी जिंदगी में गम का साया कभी न आए। ईद मुबारक!
  3. हवा की लहरों में खुशियों की महक हो, हर कली के खिलने में आपकी मुस्कान की चहक हो, खुदा करे इस ईद आपकी झोली में कायनात की हर दौलत हो। ईद मुबारक!
  4. दुआ है कि आपकी हर मुराद पूरी हो जाए, अंधेरी राहों में भी आपको मंजिल मिल जाए, ईद का ये नूर आपकी जिंदगी को रौशन कर जाए। ईद मुबारक!
  5. खुशियां आपके कदम चूमें और कामयाबी आपके पास हो, रिश्तों में हमेशा वैसी ही मिठास हो, जैसी इस ईद के शीर-खुरमे की बात हो। ईद मुबारक!
  6. खुदा करे कि हर मोड़ पर आपको तरक्की मिले, आपके दिल की सूनी राहों में वफा के फूल खिलें, दुखों का दामन छोड़कर आपको सिर्फ खुशियां मिलें। ईद मुबारक!
  7. हर रोज नई उमंग और नई आशा हो, आपकी जिंदगी में बस प्यार की भाषा हो, अल्लाह आपकी हर एक जायज दुआ को कुबूल करे। ईद मुबारक!
  8. सितारों की तरह आपकी किस्मत चमकती रहे, खुशबू की तरह आपकी याद महकती रहे, ईद के इस दिन आपकी हर हसरत पूरी होती रहे। ईद मुबारक!
  9. चांद की पहली किरण बनकर आपके घर आऊं, ढेर सारी दुआएं और खुशियां साथ लाऊं, सजदे में सिर झुकाकर आपके लिए खैर मांग लाऊं। ईद मुबारक!
  10. गमों की घटाएं छंट जाएं और खुशियों का सूरज निकले, आपकी आंखों से कभी कोई आंसू न निकले, बस दुआ है कि आपकी हर रात ईद के चांद जैसी निखरे। ईद मुबारक!

व्हाट्सएप स्टेटस के लिए छोटे ईद मैसेज (Short Eid Wishes for WhatsApp Status)

  1. ईद मुबारक! दुआओं में याद रखें।
  2. खुशियों वाली ईद, मुबारक हो!
  3. Eid Mubarak to everyone! Stay blessed.
  4. खुश रहें, मुस्कुराते रहें। ईद मुबारक।
  5. चांद रात मुबारक और ईद मुबारक!
  6. अल्लाह सबकी दुआएं कबूल करे।
  7. शांति और प्रेम का संदेश ईद मुबारक।
  8. सबको गले लगाओ, ईद मनाओ।
  9. खुशियों की ईदी, सबको मुबारक।
  10. ईद का चांद, खुशियों का पैगाम।

प्रोफेशनल या फॉर्मल ईद ग्रीटिंग्स (Professional/Formal Eid Greetings)

  1. आपको और आपके परिवार को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं।
  2. ईद उल फितर के इस पावन अवसर पर हमारी शुभकामनाएं स्वीकार करें।
  3. यह त्योहार आपके करियर और जीवन में नई ऊंचाइयां लाए।
  4. शांति, समृद्धि और सफलता की मंगलकामनाओं के साथ ईद मुबारक।
  5. आपके सहयोग और रिश्तों के लिए धन्यवाद, ईद मुबारक।
  6. ईश्वर आपको और आपके संगठन को बरकत दे।
  7. ईद के इस शुभ अवसर पर सुखद भविष्य की कामना।
  8. हमारी ओर से आपको और आपकी टीम को ईद मुबारक।
  9. प्रोफेशनल और पर्सनल सफलता की दुआ के साथ ईद की बधाई।
  10. ईद मुबारक! आपका दिन मंगलमय हो।

ईद मुबारक कोट्स अंग्रेजी में (Eid Mubarak Quotes in English)

  1. May Allah shower his blessings on you and your family. Eid Mubarak!
  2. Wishing you a day full of laughter and joy. Happy Eid!
  3. May the magic of this Eid bring lots of happiness in your life.
  4. Sending you warm wishes on Eid-ul-Fitr.
  5. May Allah open the doors of happiness for you.
  6. Eid is a day to rejoice and live in bliss.
  7. May your faith and devotion be rewarded today.
  8. Wishing you peace, prosperity, and love this Eid.
  9. May the light of the moon fall directly on you. Eid Mubarak!
  10. Enjoy the feast and have a wonderful time with loved ones.

ईद मुबारक सोशल मीडिया कैप्शन (Eid Mubarak Wishes for Social Media Captions)

  1. Moon-sighted, heart-ignited. Eid Mubarak!
  2. Eidi, Sheer Khurma, and lots of Love.
  3. Dressing up for the best day of the year!
  4. May this Eid be as sweet as the vermicelli.
  5. Grateful for another blessed Eid. Alhumdulillah!
  6. Sprinkling some Eid magic on your feed.
  7. Peace, Love, and Joy. That’s what Eid is about.
  8. Eid Mubarak from our family to yours.
  9. Serving looks and smiles this Eid.
  10. Celebrate the endings and beginnings.

ईद-उल-फितर दुआ और ब्लेसिंग्स हिंदी में (Eid-ul-Fitr Dua & Blessings in Hindi)

  1. या खुदा! सबको सेहत और सुकून अता करना।
  2. अल्लाह आपकी इबादत और रोजों को कुबूल फरमाए।
  3. रब की रहमत आप पर साये की तरह बनी रहे।
  4. मौला आपकी झोली खुशियों से भर दे।
  5. घर में बरकत और दिलों में प्यार रहे, यही दुआ है।
  6. अल्लाह आपको हर बुरी नजर से बचाए।
  7. इस ईद पर आपकी हर जायज दुआ मंजूर हो।
  8. सलामत रहे आप और आपका पूरा घराना।
  9. अल्लाह हमारे मुल्क में अमन और शांति कायम रखे।
  10. तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिन्कुम।

ईद मुबारक फोटो (Eid Mubarak Images)

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इमोशनल ईद मुबारक मैसेज लव्ड वन्स के लिए हिंदी में (Emotional Eid Mubarak Messages for Loved Ones in Hindi)

  1. आप साथ नहीं तो क्या हुआ, आपकी यादें इस ईद भी हमारे साथ हैं। ईद मुबारक
  2. काश इस ईद पर आप मेरे पास होते, मिलकर मनाते खुशियां और ईद मुबारक कहते। ईद मुबारक
  3. तुम्हारी कमी बहुत खल रही है आज, पर हमारी हर दुआओं में बस तुम ही हो। ईद मुबारक
  4. दिल की हर धड़कन पुकार रही है, तुम्हें ईद की बहुत-बहुत मुबारकबाद दे रही है। ईद मुबारक
  5. तुम दूर हो पर दिल के सबसे करीब हो, ईद मुबारक हो जान, तुम मेरा नसीब हो। ईद मुबारक
  6. तोहफों की मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी एक मुस्कुराहट ही मेरी असली ईदी है। ईद मुबारक
  7. खुदा से हर सजदे में तुम्हें मांगा है, इस ईद पर बस तुम्हारा ही साथ चाहा है। ईद मुबारक
  8. दुआ है कि सारे फासले जल्द मिट जाएं, अगली ईद हम दोनों साथ मिलकर मनाएं। ईद मुबारक
  9. मेरी हर खुशी अधूरी है तुम्हारे बिना, बहुत याद आ रहे हो, ईद मुबारक मेरे हमनवा। ईद मुबारक
  10. चांद को देखकर तुम्हें ही याद किया, बस ऐसे ही तन्हा हमने ईद का दिन बिता लिया। ईद मुबारक

इमोशनल ईद मुबारक मैसेज लव्ड वन्स के लिए उर्दू में (Emotional Eid Mubarak Messages for Loved Ones in Urdu)

  1. आपकी दीद जिसे हो जाए, उसे फिर ईद की क्या हसरत होगी। ईद मुबारक
  2. जुदा होकर भी हम जुदा नहीं हैं, ईद पर मेरी हर एक दुआ तुम्हारे लिए है। ईद मुबारक
  3. इलाही! मेरी मोहब्बत को हमेशा सलामत रखना। ईद मुबारक
  4. तुम पास नहीं हो मेरे इस बार, तो ईद का ये चांद भी मुझे अधूरा लगता है। ईद मुबारक
  5. तेरी आरजू में हमने ये लम्हें काटे हैं, तेरी याद में ही हमने ये ईद गुजारी है। ईद मुबारक
  6. ईद का तोहफा मैं क्या दूं तुम्हें, बस मेरी हर दुआ में तुम्हारा ही नाम है। ईद मुबारक
  7. वफा की इन राहों में तुम हमेशा साथ रहना, हमारी तरफ से ईद मुबारक खुशियों से कहना। ईद मुबारक
  8. दिल की गहराइयों और रूह की पाकीजगी से, तुम्हे ईद की बहुत-बहुत दिली मुबारकबाद। ईद मुबारक
  9. न जाने वो घड़ी कब आएगी जब तुम आओगे, और हमारी ये ईद मुकम्मल हो जाएगी। ईद मुबारक
  10. तेरी एक प्यारी सी मुस्कुराहट ही तो, मेरी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी ईदी है। ईद मुबारक

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Published on:

19 Mar 2026 06:41 pm

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