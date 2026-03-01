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50+ Chaitra Navratri 2026 Wishes: चैत्र नवरात्रि के पहले दिन ‘मां दुर्गा के आशीर्वाद से…….’ जैसे 50 + विशेज और मैसेज अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं

50 + Chaitra Navratri 2026 Wishes in Hindi: आज के इस लेख में हम विशेज और मैसेज शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रियजनों को भेजकर चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

Mar 18, 2026

Chaitra Navratri 2026 Wishes Image

Chaitra Navratri 2026 Wishes Image | Image Credit Gemini

50+ Chaitra Navratri 2026 Wishes in Hindi: साल 2026 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत पंचांग के अनुसार 19 मार्च, दिन गुरुवार से हो रही है और इसका समापन 27 मार्च को राम नवमी के साथ होगा। इस दौरान माता रानी के नौ स्वरूपों की विधि-विधान पूर्वक पूजा-अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा करने के साथ ही व्रत रखने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और मां दुर्गा अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखती हैं।
इस दिन कुछ लोग अपनों को सोशल मीडिया के जरिए मैसेज भेजकर शुभकामनाएं भी देते हैं। इसलिए आज के इस लेख में हम विशेज और मैसेज शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रियजनों को भेजकर चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं देने के लिए विशेज (Chaitra Navratri 2026 Wishes in Hindi)

1-सारा जहां है जिसकी शरण में,नमन है उस मां के चरण में
हम हैं उस मां के चरणों की धूल,आओ चढ़ाएं मां को श्रद्धा के फूल।
चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं.
जय माता दी!

    2- सर्व मंगल मांगल्य, शिवे सर्वार्थ साधिके,
    शरण्ये त्रयवके गौरी, नारायणि नमोस्तुते.
    नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं…..

    3- सारी दुनिया है जिनकी शरण में
    नमन है उस मां के चरण में
    हम सभी हैं उस मां के चरणों की धूल
    आओ मिलकर चढ़ाएं मां को श्रद्धा के फूल!
    जय माता दी!

    4- मां तेरी दुनिया में भय से जब सिमट जाऊंचारों ओर अंधेरा ही अंधेरा घना पाऊं
    बन के रौशनी तुम राह दिखा देना
    मां शेरावाली मुझे अपने दरबार बुला लेना।
    जय माता दी!

    5- सजा है दरबार, एक ज्योति जगमगाई है,
    सुना है नवरात्रि की पावन बेला आई है
    चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं.

    6- पग-पग में फूल खिले,
    खुशी आपको इतनी मिले,
    कभी न हो दुखों का सामना,
    यही है मेरी नवरात्रि की शुभकामना
    हैप्पी चैत्र नवरात्रि 2026!!

    7-मां तेरे चरणों में भेंट हम चढ़ाते हैं,कभी नारियल तो कभी हम फूल चढ़ाते हैं
    और झोलियां भर-भर के तेरे दर से आते हैं.
    चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं.
    जय माता दी!

    8- माता रानी ये वरदान देना,
    बस थोड़ा सा प्यार देना,
    आपकी चरणों में बीते जीवन सारा
    ऐसा आशीर्वाद देना
    नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

    9- जो बना दे सारे बिगड़े काम,
    मां के चरणों मे होते है चारों धाम.
    नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं….

    10- शेर पर सवार होकर, खुशियों का वरदान लेकर,
    हर घर में विराजी अंबे मां, हम सबकी जगदंबे मां !
    नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!

    11- सच्चा है मां का दरबार
    मैया सब पर दया करती समान!
    मैया है मेरी शेरोंवाली,
    शान है मां की बड़ी निराली….
    दुर्गा मां के आशीर्वाद में
    असर बहुत है…!!!
    हैप्पी चैत्र नवरात्रि 2026

    12- मां दुर्गा के नौ रूप देंगे आपको बल,
    नवरात्रि का यह पर्व सफल करे आपका हर कल
    चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

    13- शेर पर सवार होकर, खुशियों का वरदान लेकर,
    हर घर में विराजी अंबे मां, हम सबकी जगदंबे मां.
    चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

    14- मां दुर्गा आएं आपके द्वार,
    सुख-संपत्ति के साथ मिले आप सभी को खुशियां अपार.
    चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

    15- सजा लो दरबार, मां अंबे आने वाली हैं, हो जाओ तैयार, मां अंबे आने वाली हैं
    तन,मन और जीवन हो जाएगा पावन,मां के कदमों की आहट से गूंज उठेगा आंगन।
    चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
    जय माता दी!

    16- नव दीप जले, नव फूल खिले, जीवन को सच्चा सुख मिले,
    नवरात्रि के इस पावन पर्व पर, आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिले
    आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

    17-लाल रंग की चुनरी से सजा मां का दरबार,
    हर्षित हुआ मन, पुलकित हुआ संसार
    नन्हें-नन्हें कदमों से मां आएं आपके द्वार
    चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
    जय माता दी!

    18- या देवी सर्वभूतेषु शक्ति-रूपेण संस्थिता
    नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:
    चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं…

    19- माता रानी ये वरदान देना, बस थोड़ा सा प्यार देना,
    आपकी चरणों में बीते जीवन, सारा ऐसा आशीर्वाद देना।
    हैप्पी चैत्र नवरात्रि 2026

    20- दिव्य है मां की आंखों का नूर, संकटों को मां करती हैं दूर,
    मां की ये छवि निराली, नवरात्रि में आपके घर लाए खुशहाली।
    जय माता दी!

    21- जगत पावनी, जगदम्बे भवानी, आपकी हर मनोकामना पूरी करे,
    इस नवरात्रि आपके घर खुशियों की बारिश हो
    आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

    22- ना ही गिनकर दिया है, ना ही तौलकर दिया है…
    मां ने जिसे भी दिया है, दिल खोल कर दिया है…
    नवरात्रि की ढ़ेरो शुभकामनाएं

    23-शेर पर सवार होकर, खुशियों का वरदान लेकर,
    हर घर में विराजी अंबे मां, हम सबकी जगदंबे मां !
    चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं
    जय माता दी!

    24-मां करती सबका उद्धार है
    मां करती सबकी बेड़ा पार है,
    मां सबके कष्टों को हरती है,
    मां भक्तों के लिए कितना कुछ करती है.
    आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

    25- हर घर में गूजेंगे जय माता के नारे
    सबका जीवन है मां दुर्गा के सहारे
    इस नवरात्रि दूर हों जीवन से सारे अंधियारे.
    चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं

    चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं देने के लिए मैसेज (Chaitra Navratri 2026 Wishes Messages in Hindi)

    26- नव कल्पना नव ज्योत्सना नव शक्ति नव अराधना
    नवरात्रि के पावन पर्व पर पूरी हो आपकी हर मनोकामना।
    चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
    जय माता दी!

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    Hindu Nav Varsh Wishes

    27- जगत पालनहार है मां
    मुक्ति का धाम है मां,
    हमारी भक्ति का आधार है मां
    सबकी रक्षा की अवतार है मां,
    हैप्पी नवरात्रि 2026!

    28- या देवी सर्वभू‍तेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता।
    नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः
    चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

    29- सरस्वती का साथ हो,
    गणेश का निवास हो,
    मां दुर्गा के आशीर्वाद से
    आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो.
    चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

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    30- लाल रंग की चुनरी से सजा मां का दरबार,
    हर्षित हुआ मन, पुलकित हुआ संसार,
    नन्हें-नन्हें कदमों से मां आएं आपके द्वार
    जय माता दी
    हैप्पी नवरात्रि 2026

    31- मां तेरी दुनिया में भय से जब सिमट जाऊं,चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा घना पाऊं
    बन के रौशनी तुम राह दिखा देना,मां शेरावाली मुझे अपने दरबार बुला लेना
    चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
    जय माता दी!

    32- सजा लो दरबार, मां अंबे आने वाली हैं, हो जाओ तैयार, मां अंबे आने वाली हैं
    तन,मन और जीवन हो जाएगा पावन,मां के कदमों की आहट से गूंज उठेगा आंगन।
    चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
    जय माता दी!

    33- नवरात्रि का पर्व है आया,संग खुशियों की सौगात लाया
    मां दुर्गा की कृपा बनी रहे,हर मनोकामना पूरी कर जाए।
    चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
    जय माता दी!

    34- हमको था इंतजार वो घड़ी आ गई
    होकर सिंह पर सवार माता रानी आ गई
    होगी अब मन की हर मुराद पूरी
    भरने सारे दुःख माता अपने द्वार आ गई
    चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
    जय माता दी!

    35- हर जीव के मुक्ति का मार्ग है मां
    जग की पालनहार है मां
    सबकी भक्ति का आधार है मां
    असीम शक्ति की अवतार है मां
    शुभ नवरात्रि


    36-माता के नौ रूपों में है छिपा सृष्टि का सार
    जग में है नवदुर्गा की महिमा अपरम्पार
    ज्ञान बढ़ाए विवेक बढ़ाए बांटे सबको प्यार
    तीन लोक में होती है माता की जयकार
    नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनायें


    37-पग-पग में फूल खिलें
    खुशी आप सबको इतनी मिले
    कभी ना हो दुखों का सामना
    यही है आपको हमारी तरफ से नवरात्रि की शुभकामना


    38-दिव्य है मां की आंखों का नूर
    संकटों को मां करती हैं दूर
    मां की ये छवि निराली
    नवरात्रि में आपके घर लाए खुशहाली
    नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं 2026


    39-ऐ मां मेरे अपनों को यह पैगाम देना
    खुशियों भरा दिन हंसी की शाम देना
    जब कोई पढ़े प्यार से मेरे इस पैगाम को
    तो उन के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान देना
    Happy Chaitra Navratri


    40- शेर पर सवार होकर
    खुशियों का वरदान लेकर
    हर घर में विराजी अंबे मां
    हम सबकी जगदंबे मां
    चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
    जय माता दी!


    41-बिन बुलाए भी जहां
    जाने को जी चाहता है
    वो चौखट ही है तेरी मां
    जहां यह बंदा सुकून पाता है
    हैप्पी नवरात्रि


    42-माता तेरे चरणों मे
    भेंट हम चढ़ाते हैं
    कभी नारियल तो
    कभी फूल चढ़ाते हैं
    और झोलियां भर भर के
    तेरे दर से लाते हैं
    हैप्पी नवरात्रि


    43-आपके जीवन की हर ख्वाहिश हो पूरी
    आपके दिल की कोई आरजू रहे ना अधूरी
    करते है हृदय से मां दुर्गा की विनती
    आपकी हर मनोकामना हो पूरी
    हैप्पी नवरात्रि


    44-यह दुनिया एक माया है
    सब छूट जाता है जो कमाया है
    कर्म फल हर कोई पाता है
    जीवन चक्र चलता जाता है
    हैप्पी नवरात्रि


    45-जिन्दगी गर
    दोराहे से गुजरती है
    वो चौखट ही है तेरी मां
    जहां यह दिल सुकून पाता है
    हैप्पी नवरात्रि


    46-बहुत दूर अभी जाना है
    पर चिंता नही चिंतन का
    दामन थामा है
    क्योंकि मां ने मेरी
    मुझे अपना माना है
    हैप्पी नवरात्रि


    47-मिलते हैं हजारों से
    पर एक है जो
    हमेशा याद आता है
    वो चौखट ही है तेरी मां
    जहां यह बंदा सुकून पाता है
    हैप्पी नवरात्रि


    48- नव दीप जले
    नव फूल खिले
    रोज नई बहार मिले
    नवरात्रि के शुभ अवसर पर
    आपको मां का आशीर्वाद मिले
    हैप्पी नवरात्रि 2026


    49-संसार की पालनहार है मां
    मुक्ति का धाम है मां
    हमारी भक्ति का आधार है मां
    सबकी रक्षा की अवतार है मां
    हैप्पी नवरात्रि


    50-नव दीप जले नव फूल खिले
    नित नई बहार मिले
    नवरात्रि के इस पावन अवसर पर
    आपको माता रानी का आशीर्वाद मिले


    51-हर्षित हो मन
    पुलकित हो संसार
    नवरात्री के शुभ अवसर पर
    जरूर पधारे मां के द्वार
    Happy Navratri 2026

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    Published on:

    18 Mar 2026 11:45 pm

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