Hindu Nav Varsh Wishes: आज से शुरू हो गया हिंदू नववर्ष, यहां दिए गए विशेज, मैसेज, फोटो और वॉलपेपर को अपनों को भेजकर या स्टेटस लगाकर करें विश

Hindu Nav Varsh Wishes, Messages, Images And Wallpaper: हर साल हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि के साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाती है। इस साल हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 की शुरुआत गुरुवार से हो रही है। इस दिन सनातन धर्म को मानने वाले अपने घरों में विधिवत कलश स्थापित कर माता दुर्गा की विधि-पूर्वक पूजा-अर्चना करने के साथ ही दुर्गा सप्तशती और रामचरितमानस पाठ की शुरुआत करने के साथ ही अपने नजदीकी मंदिरों में जाकर दान-पुण्य भी करते हैं। इसके बाद अपनों को नए साल की शुभकामनाएं भी देते हैं। इसलिए आज के इस लेख में हम हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए शुभकामना संदेश, विशेज, मैसेज, फोटो और वॉलपेपर शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप अपने प्रियजनों को भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं।