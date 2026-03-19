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Hindu Nav Varsh Wishes: आज से शुरू हो गया हिंदू नववर्ष, यहां दिए गए विशेज, मैसेज, फोटो और वॉलपेपर को अपनों को भेजकर या स्टेटस लगाकर करें विश

Hindu Nav Varsh Wishes, Messages, Images And Wallpaper: आज के इस लेख में हम हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए शुभकामना संदेश, विशेज, मैसेज, फोटो और वॉलपेपर शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप अपने प्रियजनों को भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

Mar 19, 2026

Hindu Nav Varsh Wishes Image

Hindu Nav Varsh Wishes Image | Image Credit Gemini

Hindu Nav Varsh Wishes, Messages, Images And Wallpaper: हर साल हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि के साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाती है। इस साल हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 की शुरुआत गुरुवार से हो रही है। इस दिन सनातन धर्म को मानने वाले अपने घरों में विधिवत कलश स्थापित कर माता दुर्गा की विधि-पूर्वक पूजा-अर्चना करने के साथ ही दुर्गा सप्तशती और रामचरितमानस पाठ की शुरुआत करने के साथ ही अपने नजदीकी मंदिरों में जाकर दान-पुण्य भी करते हैं। इसके बाद अपनों को नए साल की शुभकामनाएं भी देते हैं। इसलिए आज के इस लेख में हम हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए शुभकामना संदेश, विशेज, मैसेज, फोटो और वॉलपेपर शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप अपने प्रियजनों को भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं।

हिंदू नववर्ष 2026 की शुभकामनाएं (Hindu Nav Varsh 2026 Wishes in Hindi)

1- नए साल की सुबह के साथ,
आपकी जिंदगी भी उजाले से भर जाए,
हम यही दुआ करेंगे,
नया साल आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लाए.
हिंदू नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

2-मुबारक हो तुम्हे नववर्ष का प्रथम महिना
चमको तुम जैसे फागुन का महिना
पतझड़ न आये कभी आपकी जिन्दगी में
यही हैं मेरी तमन्ना
हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं 2083

3-नववर्ष का यह शुभ दिन आपके जीवन में खुशियों की बहार लाए,
भगवान राम और श्रीकृष्ण की कृपा से आपके सभी कार्य सफल हों.
हिन्दू नववर्ष की मंगलकामनाएं.

4-चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का यह शुभ अवसर,
आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए.
हिन्दू नववर्ष की कोटि-कोटि शुभकामनाएं.

5- चारों तरफ हो खुशियां ही खुशियां,
दरवाजे पर सजाएं रंगोली की सौगात ।
आपकी जिंदगी में आए खुशियों की बारात,
मुबारक हो आपको नव वर्ष बार-बार।
हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं

विक्रम संवत 2083 की शुभकामनाएं (Vikram Samvat 2083 Wishes in Hindi)

6-हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं 2083
देश के लिए और सम्पूर्ण मानवता के लिए नई उम्मीदों,
सुख-शांति और समृद्धि का वर्ष हो
हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

7-ऋतु से बदलता हिंदू वर्ष
नए वर्ष में आती मौसम में बहार,
बदलाव दिखता प्रकृति में हर तरफ
ऐसे आता है हिन्दू नववर्ष का त्योहार
हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

8-जीवन की यात्रा का हर क्षण महान बने
ये साल आपके साहस का जयगान करें।
नववर्ष की मंगलकामनाएं !

9-स्वर्णिम बने भविष्य आपका,
जीवन हो सुगम-सफल,
एक नया संकल्प लेकर आप,
नव वर्ष को बनाए उज्जवल,
हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं 2026!

10-इस साल आपके घर खुशियों की हो धमाल,
दौलत की न हो कमी आप हो जाएं मालामाल,
हस्ते-मुस्कुराते रहो ऐसा हो सबका परिवार,
तहे दिल से मुबारक हो आपको नया साल।
नव वर्ष की मंगलकामनाएं!

हिंदू नववर्ष 2026 की शुभकामनाएं देने के लिए फोटो (Hindu Nav Varsh 2026 Wishes Images in Hindi)


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विक्रम संवत 2083 की शुभकामनाएं देने के लिए संदेश (Vikram Samvat 2083 Wishes Messages in Hindi)

16-लक्ष्मी बैठें दोनों हाथ,
खुशियां आपके सदा कदम चूमें,
तरक्की हो दिन रात।
कान्हा आपको दें कामयाबी,
राधारानी दें आपको प्यार।
नव वर्ष यह सब दे आपको,

17-हर सुबह आपकी समृद्धि लाए,
हर दोपहर विश्वास दिलाए,
हर शाम उम्मीदें लाए,
और हर रात सुकून से भरी हो,
हिंदू नव वर्ष की खूब सारी बधाई।
Happy hindu new year 2026

18-स्वर्णिम बने भविष्य आपका,
जीवन हो सुगम-सफल,
एक नया संकल्प लेकर आप,
नव वर्ष को बनाए उज्जवल.
हिंदू नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

19-चारों तरफ हो खुशियां ही खुशियां,
दरवाजे पर सजाएं रंगोली की सौगात ।
आपकी जिंदगी में आए खुशियों की बारात,
मुबारक हो आपको नव वर्ष बार-बार।
हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं

20-मिले आपको शुभ संदेश,
धरकर खुशियों का वेश
पुराने साल को कहकर अलविदा,
आने वाले नव वर्ष को लगाएं गले।
हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं !

हिंदू नववर्ष 2026 की शुभकामनाएं देने के लिए संदेश (Hindu Nav Varsh 2026 Wishes Messages in Hindi)

21-चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा का है अवसर
खुशियों से बीते नववर्ष का हर एक पल
हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

22-दिन को रात से पहले
चांद को सितारों से पहले
दिल को धड़कन से पहले
और आपको सबसे पहले
नव वर्ष की हार्दिक बधाई!

23-आपकी आंखो में सजे हैं जो भी सपने
और दिल में छुपी है जो भी अभिलाषाएं
यह नया वर्ष उन्हें सच कर जाए
आपके लिए यही है हमारी शुभकामनाएं
हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं

24-दिल में हों नई उमंगें, आंखों में उल्लास नया
नए गगन को छू लेने का मन में हो विश्वास नया,
नए वर्ष में चलो पुराने मौसम का हम बदलें रंग
नयी बहारें लेकर आये जीवन में मधुमास नया
हिन्दू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

25-नए वर्ष का नया प्रभात,
बस खुशियां ही खुशियां लाए,
मिट जाए सब मन का अंधेरा,
हर पल बस रोशन हो जाए.
हिंदू नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

हिंदू नववर्ष 2026 की शुभकामनाएं देने के लिए वॉलपेपर (Hindu Nav Varsh 2026 Wishes Wallpaper in Hindi)

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Hindu Nav Varsh Wishes


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Published on:

19 Mar 2026 05:00 am

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