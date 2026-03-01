50+ Hindu Nav Varsh Wishes: नई खुशियों की नई सौगात… अपनों को भेजें हिंदू नववर्ष की ये 50+ विशेज, विक्रम संवत 2083 रहेगा मंगलमय

Hindu Nav Varsh Wishes| image credit gemini
50+ Hindu Nav Varsh Wishes: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि (Chaitra Navratri 2026) और हिंदू नववर्ष (Hindu Nav Varsh Wishes) की शुरुआत होती है। मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए हर साल इस दिन से विक्रम संवत के नए साल की शुरुआत होती है। इस साल हिंदू नववर्ष 19 मार्च से शुरू हो रहा है। हिंदू नववर्ष के पहले दिन लोग देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना करते हैं। साथ ही विशेष चीजों का दान करने के साथ ही इसी दिन पर अपने सगे-संबंधियों को नववर्ष की बधाई भी देते हैं। इसलिए आज के इस लेख में हम हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए 50+ विशेज शेयर कर रहे हैं जिन्हें आप अपनों को भेजकर हिंदू नववर्ष 2083 की बधाई दे सकते हैं।
1-हिंदू नववर्ष में आपको आशीर्वाद मिले गणेश जी से
विद्या मिले सरस्वती से, धन-समृद्धि मिले मां लक्ष्मी से
जीवनभर प्यार मिले सबसे
हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं
2- नए साल की सुबह के साथ,
आपकी जिंदगी भी उजाले से भर जाए,
हम यही दुआ करेंगे,
नया साल आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लाए.
हिंदू नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
3-नए वर्ष का नया प्रभात
बस खुशियां ही खुशियां लाए
मिट जाए सब मन का अंधेरा
हर पल बस रोशन हो जाए
हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं
4-सच्चे दिल से न्यू ईयर मनाना
सबको खुशी का हिस्सा बनाना
अपना पराया सब भुला कर
दिल से सब को गले लगाना।
हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं
5-मुबारक हो तुम्हे नववर्ष का प्रथम महिना
चमको तुम जैसे फागुन का महिना
पतझड़ न आये कभी आपकी जिन्दगी में
यही हैं मेरी तमन्ना
हिंदू नववर्ष 2083 की हार्दिक शुभकामनाएं
6-देकर नवल प्रभाव विश्व को,
हरो त्रस्त जगत का अंधियारा।
नए साल की हार्दिक बधाई !
7-सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का दीप जले,
हर दिन आपका मंगलमय और उज्ज्वल बने.
हिन्दू नववर्ष की हार्दिक बधाई.
8-नववर्ष का यह शुभ दिन आपके जीवन में खुशियों की बहार लाए,
भगवान राम और श्रीकृष्ण की कृपा से आपके सभी कार्य सफल हों.
हिन्दू नववर्ष की मंगलकामनाएं.
9-नव ऊर्जा, नव आशा, नव चेतना का हो संचार,
आपके जीवन में खुशहाली आए बार-बार.
हिन्दू नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.
10-नए साल की सुबह के साथ,
आपकी जिंदगी भी उजाले से भर जाए,
हम यही दुआ करेंगे,
नया साल आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लाए
हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं
11-चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का यह शुभ अवसर,
आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए.
हिन्दू नववर्ष की कोटि-कोटि शुभकामनाएं.
12-नया वर्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाए.
धर्म, संस्कार और सद्भाव से परिपूर्ण यह नववर्ष आपके जीवन को नई ऊंचाइयां प्रदान करे.
13-मधुर संगीत सा साल खिले,
हर एक पल खुशियां ही खुशियां मिले,
दीया-बाती से सजाओ अपना घर,
ऐसे ही रोशन रहे हिंदू नव वर्ष.
हिंदू नव वर्ष 2026 की शुभकामनाएं
14-ऋतु से बदलता हिन्दू साल
नए वर्ष में आती मौसम में बहार,
बदलाव दिखता प्रकृति में हर तरफ
ऐसे आता है हिन्दू नववर्ष का त्योहार
हिन्दू नव वर्ष की बधाईयां
15-गुड़ी पड़वा और नव संवत्सर की पावन बेला,
खुशियों से झूमे आपका मन और मेला.
हिन्दू नववर्ष और मराठी नववर्ष की हार्दिक शुभेच्छा.
16- चारों तरफ हो खुशियां ही खुशियां,
दरवाजे पर सजाएं रंगोली की सौगात ।
आपकी जिंदगी में आए खुशियों की बारात,
मुबारक हो आपको नव वर्ष बार-बार।
हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं
17-स्वर्णिम बने भविष्य आपका,
जीवन हो सुगम-सफल,
एक नया संकल्प लेकर आप,
नव वर्ष को बनाए उज्जवल,
हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं 2026!
18-लक्ष्मी बैठें दोनों हाथ,
खुशियां आपके सदा कदम चूमें,
तरक्की हो दिन रात।
कान्हा आपको दें कामयाबी,
राधारानी दें आपको प्यार।
नव वर्ष यह सब दे आपको,
19-स्वर्णिम बने भविष्य आपका,
जीवन हो सुगम-सफल,
एक नया संकल्प लेकर आप,
नव वर्ष को बनाए उज्जवल.
हिंदू नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
20-इस साल आपके घर खुशियों की हो धमाल,
दौलत की न हो कमी आप हो जाएं मालामाल,
हस्ते-मुस्कुराते रहो ऐसा हो सबका परिवार,
तहे दिल से मुबारक हो आपको नया साल।
नव वर्ष की मंगलकामनाएं!
21-हर सुबह आपकी समृद्धि लाए,
हर दोपहर विश्वास दिलाए,
हर शाम उम्मीदें लाए,
और हर रात सुकून से भरी हो,
हिंदू नव वर्ष की खूब सारी बधाई।
Happy hindu new year 2026
22-मिले आपको शुभ संदेश,
धरकर खुशियों का वेश
पुराने साल को कहकर अलविदा,
आने वाले नव वर्ष को लगाएं गले।
हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं !
23-चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा का है अवसर
खुशियों से बीते नववर्ष का हर एक पल
हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं
24-चारों तरफ हो खुशियां ही खुशियां,
दरवाजे पर सजाएं रंगोली की सौगात ।
आपकी जिंदगी में आए खुशियों की बारात,
मुबारक हो आपको नव वर्ष बार-बार।
हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं
25-आपकी आंखों में सजे हैं जो भी सपने,
और दिल में छुपी हैं जो भी अभिलाषाएं,
यह नया वर्ष उन्हें सच कर जाए,
आप के लिए यही है हमारी शुभकामनाएं।
Happy hindu new year 2026
26-हिंदू नव वर्ष 2083 की हार्दिक शुभकामनाएं
देश के लिए और सम्पूर्ण मानवता के लिए नई उम्मीदों,
सुख-शांति और समृद्धि का वर्ष हो
हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं
27-सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर आपको
हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं
28-ऋतु से बदलता हिंदू वर्ष
नए वर्ष में आती मौसम में बहार,
बदलाव दिखता प्रकृति में हर तरफ
ऐसे आता है हिन्दू नववर्ष का त्योहार
हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं
29-मिले आपको शुभ संदेश,
धरकर खुशियों का वेश
पुराने साल को कहकर अलविदा,
आने वाले नव वर्ष को लगाएं गले.
हिंदू नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
30-जीवन की यात्रा का हर क्षण महान बने
ये साल आपके साहस का जयगान करें।
नववर्ष की मंगलकामनाएं !
31-कोई दुख न हो कोई गम न हो,
कोई आंख कभी भी किसी की नम न हो।
कोई दिल न तोड़े, कोई किसी का साथ न छोड़े
बस प्यार का दरिया बहता रहे
काश नया साल ऐसा होगा।
नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं
32-चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा का हैं अवसर
खुशियों से बीते नववर्ष का हर एक पल
हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं 2083
33-सदा दूर रहो गम की परछाइयों से
सामना ना हो कभी तन्हाईयों से
हर अरमान हर ख्वाब पूरा हो आपका,
यही दुआ है दिल की गहराइयों से
नव वर्ष की शुभकामनाएं।
34-देश के लिए और सम्पूर्ण मानवता के लिए नई उम्मीदों,
सुख-शांति और समृद्धि का वर्ष हो
हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं
35-दिन को रात से पहले
चांद को सितारों से पहले
दिल को धड़कन से पहले
और आपको सबसे पहले
नव वर्ष की हार्दिक बधाई!
36-भूल जाओ बीते हुए कल को
दिल में बसाओ आने वाले कल को
मुस्कुराओ चाहे जो भी हो पल
खुशियां लेकर आएगा आने वाला कल
हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं
37-शब्दों का कंगन, दुआओं का धागा
खुशियों का तिलक, सफलता का साया
यही हो नए साल का नया आयाम
नव वर्ष की मंगलकामनाएं !
38-आपकी आंखो में सजे हैं जो भी सपने
और दिल में छुपी है जो भी अभिलाषाएं
यह नया वर्ष उन्हें सच कर जाए
आपके लिए यही है हमारी शुभकामनाएं
हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं
39-स्वर्णिम बने भविष्य आपका
जीवन हो सुगम-सफल
एक नया संकल्प लेकर आप
नव वर्ष को बनाए उज्जवल
नए साल की हार्दिक बधाई !
40-सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार
आने वाला हर दिन लाए खुशियों का त्योहार
इस उम्मीद के साथ आओ भूल कर सारे गम
हिंदू नववर्ष का हम सब करें वेलकम
हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं
41-दिल में हों नई उमंगें, आंखों में उल्लास नया
नए गगन को छू लेने का मन में हो विश्वास नया,
नए वर्ष में चलो पुराने मौसम का हम बदलें रंग
नयी बहारें लेकर आये जीवन में मधुमास नया
हिन्दू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं
42-यह पूरा वर्ष आपके और आपके परिवार के लिए शुभ हो,
आपको नव वर्ष की अनंत शुभकामनाएं
43-नए साल की नई सुबह,
नई खुशियों की नई सौगात,
हिंदू नव वर्ष के इस पावन पर्व पर,
आपको मिले सुख-समृद्धि अपार!
हिंदू नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
44-दुख-तकलीफें लेकर जाए पुराना साल,
नई उमंगे, नई ऊर्जा लेकर आए नया साल
हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं
45-नए वर्ष का नया प्रभात,
बस खुशियां ही खुशियां लाए,
मिट जाए सब मन का अंधेरा,
हर पल बस रोशन हो जाए.
हिंदू नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
46-चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा का है अवसर,
खुशियों से बीते नववर्ष का हर एक पल.
हिंदू नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
47-नया सवेरा आया नई किरण के साथ
नया दिन आया प्यारी मुस्कान के साथ
आपको नया साल 2026 मुबारक हो ।
मेरी ढेरों शुभकामनाओं के साथ।
नव वर्ष की मंगलकामनाएं
48-हर सुबह आपकी समृद्धि लाए,
हर दोपहर विश्वास दिलाए,
हर शाम उम्मीदें लाए,
और हर रात सुकून से भर जाए.
हिंदू नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
49-नया साल किसी किताब के नए पन्ने की तरह होता है।
इसलिए कलम को थामकर अपने लिए एक अद्भुत कहानी बनाएं।
हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं
50-दिल में हों नई उमंगें, आंखों में उल्लास नया
नए गगन को छू लेने का मन में हो विश्वास नया,
नए वर्ष में चलो पुराने मौसम का हम बदलें रंग
नई बहारें लेकर आए जीवन में मधुमास नया
आपको और आपके परिवार को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं
51-मिले आपको शुभ संदेश,
धरकर खुशियों का वेश
पुराने साल को कहकर अलविदा,
आने वाले नव वर्ष को लगाएं गले।
हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं !
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