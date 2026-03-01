50+ Hindu Nav Varsh Wishes: नई खुशियों की नई सौगात… अपनों को भेजें हिंदू नववर्ष की ये 50+ विशेज, विक्रम संवत 2083 रहेगा मंगलमय

50+ Hindu Nav Varsh Wishes: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि (Chaitra Navratri 2026) और हिंदू नववर्ष (Hindu Nav Varsh Wishes) की शुरुआत होती है। मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए हर साल इस दिन से विक्रम संवत के नए साल की शुरुआत होती है। इस साल हिंदू नववर्ष 19 मार्च से शुरू हो रहा है। हिंदू नववर्ष के पहले दिन लोग देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना करते हैं। साथ ही विशेष चीजों का दान करने के साथ ही इसी दिन पर अपने सगे-संबंधियों को नववर्ष की बधाई भी देते हैं। इसलिए आज के इस लेख में हम हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए 50+ विशेज शेयर कर रहे हैं जिन्हें आप अपनों को भेजकर हिंदू नववर्ष 2083 की बधाई दे सकते हैं।