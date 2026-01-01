Hindu New Year 2026: हिंदू नववर्ष 2026 आज क्यों ट्रेंड कर रहा है? कब मनाया जाता है?

बता दें कि आज नए साल 2026 के पहले दिन जब कुछ लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, तो कुछ अपने नववर्ष (विक्रम संवत) को याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट्स के अनुसार, लोग कह रहे हैं कि नववर्ष की शुरुआत हिंदू नववर्ष से मानी जानी चाहिए, आज नहीं। लोगों का कहना है कि, हमें अपनी संस्कृति और गौरवशाली इतिहास को हमेशा याद रखना चाहिए। हम इस न्यू ईयर से लगभग 57 साल आगे है। हम नया साल तभी मनाएंगे।