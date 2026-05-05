किचन में नहीं, तिजोरी में रखने लायक है यह नींबू! जानें क्यों है इसकी इतनी डिमांड

Finger Lemon Price: अगर आपसे कोई पूछे कि आपने एक नींबू कितने रुपये में खरीदा होगा? तो शायद आपका जवाब होगा 5 रुपये, 10 रुपये या ज्यादा से ज्यादा 20 से 50 रुपये। लेकिन, अगर कोई आपको एक ऐसे नींबू के बारे में बताए जिसकी कीमत हजारों में है, तो सुनकर अजीब लग सकता है। मगर यह सच है। आज के इस लेख में हम एक ऐसे ही नींबू की बात कर रहे हैं, जो अपनी खासियतों की वजह से दुनिया का सबसे महंगा और एग्जॉटिक नींबू माना जाता है। मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला यह दुर्लभ नींबू उंगली के आकार का होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।