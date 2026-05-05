Aaj Ka Suvichar: चाणक्य नीति: इन 4 तरह के लोगों का साथ है साक्षात ‘यमराज’, आज ही बना लें दूरी वरना जीवन बन जाएगा नर्क

Aaj Ka Suvichar: जीवन में सुख और शांति का होना बहुत हद तक हमारे आसपास के माहौल और लोगों पर निर्भर करता है। यह बात आज के दौर में ज्यादातर लोग मानते हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले अपनी नीतियों में इसे बहुत साफ शब्दों में समझा दिया था। उन्होंने बताया है कि कुछ लोग और परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जो इंसान को जीते जी मौत जैसा अहसास कराती हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं चाणक्य के उस श्लोक के बारे में जो हमें इन खतरों से सावधान करता है।