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Aaj Ka Suvichar: चाणक्य नीति: इन 4 तरह के लोगों का साथ है साक्षात ‘यमराज’, आज ही बना लें दूरी वरना जीवन बन जाएगा नर्क

Aaj Ka Suvichar : आज का सुविचार: आचार्य चाणक्य के अनुसार, आइए आज के इस लेख में जानते हैं कि जीवन की असली सफलता और शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए।

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भारत

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Priyambada yadav

May 05, 2026

Aaj Ka Suvichar

Aaj Ka Suvichar| image credit gemini

Aaj Ka Suvichar: जीवन में सुख और शांति का होना बहुत हद तक हमारे आसपास के माहौल और लोगों पर निर्भर करता है। यह बात आज के दौर में ज्यादातर लोग मानते हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले अपनी नीतियों में इसे बहुत साफ शब्दों में समझा दिया था। उन्होंने बताया है कि कुछ लोग और परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जो इंसान को जीते जी मौत जैसा अहसास कराती हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं चाणक्य के उस श्लोक के बारे में जो हमें इन खतरों से सावधान करता है।

चाणक्य नीति श्लोक (Chanakya Niti Shloka on Life and Relations)

हमें अपनी लाइफ में इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि हम किन लोगों पर भरोसा कर रहे हैं। गलत रिश्तों और खराब व्यवहार वाले लोगों के साथ रहने से बेहतर है कि इंसान अकेला रहे, ताकि वह शांति से जी सके। चाणक्य नीति के इस श्लोक में उन चार परिस्थितियों का जिक्र है जो किसी भी व्यक्ति के लिए विनाशकारी हो सकती हैं-

"दुष्टाभार्या शठं मित्रं भृत्यश्चोत्तरदायकः ।
संसर्प च गृहे वासो मृत्युरेव नः संशयः ।।"

दुष्ट पत्नी से बचें  (Dealing with a Wicked or Deceitful Wife)

अगर जीवनसाथी का स्वभाव बुरा हो, वह हमेशा कड़वा बोलती हो या धोखेबाज हो, तो घर नर्क के समान बन जाता है। एक अच्छा पार्टनर दुख में ढाल बनता है, लेकिन अगर पत्नी ही हर वक्त क्लेश करने वाली हो, तो इंसान का मन कहीं नहीं लगता। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी पत्नी के साथ रहना हर दिन घुट-घुट कर मरने जैसा है, क्योंकि ऐसे घर में सुकून का नामोनिशान नहीं रहता।

धोखेबाज दोस्त को पहचानें (The Dangers of Having a False Friend)

दोस्ती का रिश्ता भरोसे की बुनियाद पर टिका होता है। लेकिन अगर आपका दोस्त मतलबी है या पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, तो वह किसी दुश्मन से कम नहीं है। झूठा दोस्त आपकी गुप्त बातें जानता है और जरूरत पड़ने पर आपको धोखा देकर बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। ऐसे दोस्त के साथ रहना वैसा ही है जैसे आप किसी अंधेरे कुएं की ओर बढ़ रहे हों, जहां कभी भी गिर सकते हैं।

बदतमीज नौकर या कर्मचारी (How a Saucy Servant Destroys Peace)

जो कर्मचारी या नौकर आपकी बात नहीं मानता और उल्टा आपको ही पलटकर जवाब देता है, वह आपके लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। ऐसे मुंहफट व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। वह न केवल आपका अपमान करता है, बल्कि आपके घर या काम की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है। ऐसे इंसान के साथ काम करना आपको हमेशा मानसिक तनाव में रखेगा।

सांप के साथ घर में रहना (Living in a House with a Serpent)

चाणक्य का कहना है कि जिस घर में सांप का वास हो, वहां आप कभी भी चैन से नहीं बैठ सकते। आपको हमेशा यह डर सताएगा कि न जाने कब सांप अपनी जगह से निकलकर काट ले। ठीक इसी तरह, अगर ऊपर बताई गई तीन चीजें आपके साथ हैं, तो आपकी जिंदगी उस सांप वाले घर जैसी ही है। ऐसे माहौल में रहना साक्षात मौत के साये में जीने जैसा है, इसमें कोई शक नहीं है।

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Published on:

05 May 2026 05:30 am

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