करोड़ों के मुख्यमंत्री आवास में नहीं, आज भी अपने पुराने घर में रहती हैं ‘दीदी’, वजह जानकर दंग रह जाएंगे!



ऐसे में लोगों के दिमाग में यह सवाल आता है कि अगर वह सैलरी और पेंशन दोनों ही नहीं लेतीं, तो उनका खर्च कैसे चलता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि ममता बनर्जी को लिखने और पेंटिंग करने का बहुत शौक है। उनकी अब तक 87 से ज्यादा किताबें छप चुकी हैं और उनकी कई किताबें बेस्ट सेलर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इन किताबों से मिलने वाली रॉयल्टी से उन्हें साल में करीब 10-11 लाख रुपये मिल जाते हैं। इसके अलावा, वह गाने भी लिखती हैं, जिससे उन्हें साल में लगभग 3 लाख रुपये की कमाई होती है। वह पेंटिंग भी करती हैं, लेकिन उससे होने वाली कमाई को वह खुद पर खर्च करने के बजाय दान कर देती हैं।