अगर आपके घर में भी 5 लीटर तेल 1 महीने में खत्म हो जाता है, तो आप तेल नहीं, जहर खा रहे हैं! जानें कितना तेल खाना है सही?

Ek Mahine Me Kitna Tel Khana Chahiye: भारतीय किचन में तेल का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है। वहीं आप अक्सर लोगों को यह कहते सुन लेंगे कि खाने का स्वाद तो तेल, घी और मसालों से ही आता है। इसलिए ज्यादातर घरों में आज भी खाना बनाते वक्त तेल हिसाब से नहीं, बल्कि सीधे बोतल से कड़ाही में डाल दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक लीटर तेल असल में कितने दिन चलना चाहिए? शायद नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादा तेल इस्तेमाल करने से सेहत से जुड़े कई नुकसान होते हैं। आइए, आज के इस लेख में एक्सपर्ट से जानते हैं कि एक महीने में एक आदमी को कितना तेल खाना सही होता है और कितना नहीं।