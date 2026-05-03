महंगे एनर्जी ड्रिंक्स और प्रोटीन शेक भूल जाएंगे, जब इस तरीके से बनाकर पिएंगे बिहार का ट्रेडिशनल सत्तू ड्रिंक!

Summer Special Sattu Drink Recipe: देशभर में लगभग सभी जगहों पर तेज धूप ने लोगों का बुरा हाल कर रखा है। ऐसे में अगर आप भी धूप और लू से परेशान हैं और कुछ टेस्टी, हेल्दी और पेट भरने वाली रेसिपी खोज रहे हैं जो जल्दी बन जाए, तो हमारा आज का यह लेख आपके काम आ सकता है। आज के इस लेख में हम प्रोटीन से भरपूर सत्तू शरबत बनाने की रेसिपी साझा करने जा रहे हैं। यह न सिर्फ आपको अंदर से ठंडा रखता है, बल्कि पूरे दिन के लिए जबरदस्त एनर्जी भी देता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसका पाउडर एक बार बनाकर साल भर तक स्टोर कर सकते हैं और जब मन करे, तब मिनटों में इसे तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसे कैसे बनाया जाता है।

