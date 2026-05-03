महंगे एनर्जी ड्रिंक्स और प्रोटीन शेक भूल जाएंगे, जब इस तरीके से बनाकर पिएंगे बिहार का ट्रेडिशनल सत्तू ड्रिंक!

Zero Preservative Summer Coolers| image credit gemini
Summer Special Sattu Drink Recipe: देशभर में लगभग सभी जगहों पर तेज धूप ने लोगों का बुरा हाल कर रखा है। ऐसे में अगर आप भी धूप और लू से परेशान हैं और कुछ टेस्टी, हेल्दी और पेट भरने वाली रेसिपी खोज रहे हैं जो जल्दी बन जाए, तो हमारा आज का यह लेख आपके काम आ सकता है। आज के इस लेख में हम प्रोटीन से भरपूर सत्तू शरबत बनाने की रेसिपी साझा करने जा रहे हैं। यह न सिर्फ आपको अंदर से ठंडा रखता है, बल्कि पूरे दिन के लिए जबरदस्त एनर्जी भी देता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसका पाउडर एक बार बनाकर साल भर तक स्टोर कर सकते हैं और जब मन करे, तब मिनटों में इसे तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसे कैसे बनाया जाता है।
वैसे तो आप बाजार से पैकेट वाला सत्तू भी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप बिना मिलावट वाला सत्तू पीना चाहते हैं, तो इसे घर पर बनाना सबसे अच्छा है। इसके लिए सबसे पहले भुने हुए चने ले लें। अगर चनों पर छिलके हैं, तो उन्हें मसलकर हटा दें। आप चाहें तो मार्केट से बिना छिलके वाले भुने चने भी ला सकते हैं।
अब इन चनों को एक कड़ाही में डालकर हल्का सा दोबारा भून लें। जब चने हल्के गरम हो जाएं, तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और जीरा डाल दें। इन सबको मिलाकर अच्छे से पीस लें और एक बारीक पाउडर तैयार कर लें। इस पाउडर को आप किसी एयर-टाइट डिब्बे में भरकर पूरे एक साल तक स्टोर कर सकते हैं।
गर्मी में जब भी आपको भूख लगे या कुछ हेल्दी पीने का मन हो, तो बस एक गिलास में दो-तीन चम्मच यह तैयार पाउडर निकालें। इसमें ठंडा पानी डालें और अच्छी तरह मिला लें ताकि कोई गुठलियां (lumps) न रहें। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, फ्रेश हरा धनिया और तीखेपन के लिए हरी मिर्च डाल दें। ऊपर से थोड़ा नींबू का रस निचोड़ें और स्वाद के लिए काला नमक मिलाएं। आपका रिफ्रेशिंग और एनर्जेटिक ड्रिंक एकदम तैयार है!
सत्तू का शरबत प्रोटीन से भरपूर होता है और पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे आपको बार-बार भूख नहीं लगती। चिलचिलाती गर्मी में यह शरीर के तापमान को कंट्रोल में रखता है और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। जिम जाने वालों या ऑफिस की भागदौड़ करने वालों के लिए यह सबसे सस्ता और बेस्ट नेचुरल एनर्जी ड्रिंक है।
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