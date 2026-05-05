मेट गाला 2026 में मनीष मल्होत्रा के गाउन और 125 करोड़ की ज्वेलरी में सुधा रेड्डी ने बिखेरा भारतीय संस्कृति का जलवा!

Met Gala 2026 | image credit gemini and instagram- sudhareddy.official
Met Gala 2026 : फैशन की दुनिया का सबसे बड़ा माना जाने वाला फेमस शो मेट गाला हर साल की तरह इस साल भी सुर्खियों में है। हर साल मई के पहले सोमवार को होने वाला यह इवेंट इस साल 4 मई यानी बीते सोमवार को न्यूयॉर्क सिटी में शुरू हुआ है। भारत में लोग इसे वोग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकते थे। इस शो में सिर्फ फैशन नहीं है, बल्कि कला और संस्कृति का अनोखा मेल भी देखने को मिलता है। इस साल के इवेंट में हैदराबाद की जानी-मानी बिजनेसवुमन सुधा रेड्डी ने अपने स्टाइल और करोड़ों की ज्वेलरी से पूरी दुनिया को चौंका दिया। सुधा रेड्डी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की डायरेक्टर हैं और अपनी समाजसेवा के लिए जानी जाती हैं।
सुधा रेड्डी हैदराबाद की सफल बिजनेसवुमन हैं। उनके पति पी.वी. कृष्णा रेड्डी MEIL के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और फोर्ब्स के हिसाब से उनकी नेट वर्थ करीब 2.2 बिलियन डॉलर है। बिजनेस संभालने के साथ-साथ सुधा रेड्डी समाजसेवा में भी बहुत एक्टिव रहती हैं। वे सुधा रेड्डी फाउंडेशन चलाती हैं जो सेहत और पढ़ाई-लिखाई के क्षेत्र में मदद करता है। इसके अलावा वे यूनिसेफ इंटरनेशनल काउंसिल की मेंबर भी हैं। उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पिंक पावर रन जैसे बड़े इवेंट्स शुरू किए हैं और वे मिस वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशन की ब्यूटी विद अ परपज मुहिम की पहली ग्लोबल एंबेसडर भी रह चुकी हैं।
इस साल मेट गाला की थीम कॉस्ट्यूम आर्ट रखी गई थी, जिसके लिए सुधा रेड्डी ने मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का तैयार किया हुआ ट्री ऑफ लाइफ गाउन पहना। इस ड्रेस को करीब 90 कारीगरों ने मिलकर 3,459 घंटों में तैयार किया। रॉयल ब्लू कलर के इस गाउन पर आंध्र प्रदेश की 3,000 साल पुरानी मछलीपट्टनम कलमकारी कला का काम किया गया था। इसमें हाथ से बनाई गई मेटल की बेलें थीं जो कल्पवृक्ष को दर्शाती हैं और साथ ही तेलंगाना के खास पक्षी पलापित्ता के डिजाइन भी बनाए गए थे।
सुधा रेड्डी के लुक में सबसे ज्यादा चर्चा उनकी कीमती ज्वेलरी की हो रही है, जिसकी कीमत करीब 125 करोड़ रुपये यानी 15 मिलियन डॉलर है। उनकी ज्वेलरी में सबसे खास क्वीन ऑफ मेरेलानी नाम का एक दुर्लभ पत्थर था, जो 550 कैरेट का गहरा नीला तंजानियाई पत्थर है। इसके साथ उन्होंने विक्टोरियन स्टाइल का डायमंड नेकलेस पहना था जिसने इसकी चमक को और बढ़ा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने हाथों में 23 कैरेट का पीला हीरा और 30 कैरेट की पोलकी डायमंड रिंग भी पहनी हुई थी। ये सभी गहने उनके अपने पर्सनल कलेक्शन का हिस्सा हैं और ये उनकी शान और रॉयल्टी को बखूबी दिखा रहे थे।
यह तीसरी बार है जब सुधा रेड्डी ने मेट गाला के रेड कार्पेट पर कदम रखा है। इससे पहले वे 2021 और 2024 में भी इसमें शिरकत कर चुकी हैं। 2021 में तो वे भारत से जाने वाली इकलौती मेहमान थीं। सुधा रेड्डी ने इस ग्लोबल मंच के जरिए भारतीय विरासत और हाथ की कारीगरी को दुनिया के सामने बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है।
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