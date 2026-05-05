मेट गाला 2026 में मनीष मल्होत्रा के गाउन और 125 करोड़ की ज्वेलरी में सुधा रेड्डी ने बिखेरा भारतीय संस्कृति का जलवा!

Met Gala 2026 : फैशन की दुनिया का सबसे बड़ा माना जाने वाला फेमस शो मेट गाला हर साल की तरह इस साल भी सुर्खियों में है। हर साल मई के पहले सोमवार को होने वाला यह इवेंट इस साल 4 मई यानी बीते सोमवार को न्यूयॉर्क सिटी में शुरू हुआ है। भारत में लोग इसे वोग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकते थे। इस शो में सिर्फ फैशन नहीं है, बल्कि कला और संस्कृति का अनोखा मेल भी देखने को मिलता है। इस साल के इवेंट में हैदराबाद की जानी-मानी बिजनेसवुमन सुधा रेड्डी ने अपने स्टाइल और करोड़ों की ज्वेलरी से पूरी दुनिया को चौंका दिया। सुधा रेड्डी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की डायरेक्टर हैं और अपनी समाजसेवा के लिए जानी जाती हैं।