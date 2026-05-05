5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

मेट गाला 2026 में मनीष मल्होत्रा के गाउन और 125 करोड़ की ज्वेलरी में सुधा रेड्डी ने बिखेरा भारतीय संस्कृति का जलवा!

Sudha Reddy Met Gala: फैशन की दुनिया के सबसे बड़े शो मेट गाला में हैदराबाद की जानी-मानी बिजनेस वुमन सुधा रेड्डी ने अपने स्टाइल और ज्वेलरी से पूरी दुनिया को चौंका दिया। आइए जानते हैं, कौन हैं सुधा रेड्डी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

May 05, 2026

Met Gala 2026

Met Gala 2026 | image credit gemini and instagram- sudhareddy.official

Met Gala 2026 : फैशन की दुनिया का सबसे बड़ा माना जाने वाला फेमस शो मेट गाला हर साल की तरह इस साल भी सुर्खियों में है। हर साल मई के पहले सोमवार को होने वाला यह इवेंट इस साल 4 मई यानी बीते सोमवार को न्यूयॉर्क सिटी में शुरू हुआ है। भारत में लोग इसे वोग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकते थे। इस शो में सिर्फ फैशन नहीं है, बल्कि कला और संस्कृति का अनोखा मेल भी देखने को मिलता है। इस साल के इवेंट में हैदराबाद की जानी-मानी बिजनेसवुमन सुधा रेड्डी ने अपने स्टाइल और करोड़ों की ज्वेलरी से पूरी दुनिया को चौंका दिया। सुधा रेड्डी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की डायरेक्टर हैं और अपनी समाजसेवा के लिए जानी जाती हैं।

कौन हैं सुधा रेड्डी? (Who is Sudha Reddy and Her Professional Background)

सुधा रेड्डी हैदराबाद की सफल बिजनेसवुमन हैं। उनके पति पी.वी. कृष्णा रेड्डी MEIL के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और फोर्ब्स के हिसाब से उनकी नेट वर्थ करीब 2.2 बिलियन डॉलर है। बिजनेस संभालने के साथ-साथ सुधा रेड्डी समाजसेवा में भी बहुत एक्टिव रहती हैं। वे सुधा रेड्डी फाउंडेशन चलाती हैं जो सेहत और पढ़ाई-लिखाई के क्षेत्र में मदद करता है। इसके अलावा वे यूनिसेफ इंटरनेशनल काउंसिल की मेंबर भी हैं। उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पिंक पावर रन जैसे बड़े इवेंट्स शुरू किए हैं और वे मिस वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशन की ब्यूटी विद अ परपज मुहिम की पहली ग्लोबल एंबेसडर भी रह चुकी हैं।

मेट गाला 2026 का खास लुक (Sudha Reddy’s Custom Manish Malhotra Outfit at Met Gala 2026)

इस साल मेट गाला की थीम कॉस्ट्यूम आर्ट रखी गई थी, जिसके लिए सुधा रेड्डी ने मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का तैयार किया हुआ ट्री ऑफ लाइफ गाउन पहना। इस ड्रेस को करीब 90 कारीगरों ने मिलकर 3,459 घंटों में तैयार किया। रॉयल ब्लू कलर के इस गाउन पर आंध्र प्रदेश की 3,000 साल पुरानी मछलीपट्टनम कलमकारी कला का काम किया गया था। इसमें हाथ से बनाई गई मेटल की बेलें थीं जो कल्पवृक्ष को दर्शाती हैं और साथ ही तेलंगाना के खास पक्षी पलापित्ता के डिजाइन भी बनाए गए थे।

125 करोड़ की ज्वेलरी ने खींचा सबका ध्यान (The Spectacular 15 Million Dollar Jewelry Collection)

सुधा रेड्डी के लुक में सबसे ज्यादा चर्चा उनकी कीमती ज्वेलरी की हो रही है, जिसकी कीमत करीब 125 करोड़ रुपये यानी 15 मिलियन डॉलर है। उनकी ज्वेलरी में सबसे खास क्वीन ऑफ मेरेलानी नाम का एक दुर्लभ पत्थर था, जो 550 कैरेट का गहरा नीला तंजानियाई पत्थर है। इसके साथ उन्होंने विक्टोरियन स्टाइल का डायमंड नेकलेस पहना था जिसने इसकी चमक को और बढ़ा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने हाथों में 23 कैरेट का पीला हीरा और 30 कैरेट की पोलकी डायमंड रिंग भी पहनी हुई थी। ये सभी गहने उनके अपने पर्सनल कलेक्शन का हिस्सा हैं और ये उनकी शान और रॉयल्टी को बखूबी दिखा रहे थे।

भारतीय संस्कृति को ग्लोबल पहचान (How Sudha Reddy Spotlights Indian Heritage Globally)

यह तीसरी बार है जब सुधा रेड्डी ने मेट गाला के रेड कार्पेट पर कदम रखा है। इससे पहले वे 2021 और 2024 में भी इसमें शिरकत कर चुकी हैं। 2021 में तो वे भारत से जाने वाली इकलौती मेहमान थीं। सुधा रेड्डी ने इस ग्लोबल मंच के जरिए भारतीय विरासत और हाथ की कारीगरी को दुनिया के सामने बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है।

खबर शेयर करें:

Published on:

05 May 2026 02:31 pm

Hindi News / Lifestyle News / मेट गाला 2026 में मनीष मल्होत्रा के गाउन और 125 करोड़ की ज्वेलरी में सुधा रेड्डी ने बिखेरा भारतीय संस्कृति का जलवा!

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

यमराज की सवारी या कुदरत का करिश्मा? मिलिए उस बिल्ली से जो बताती है किसकी मौत कब होगी

Oscar The Cat Death Predictor
लाइफस्टाइल

गर्मी से परेशान बच्चे जब करें कोल्ड्रिंक की डिमांड, तो घर पर बनाएं यह रिफ्रेशिंग ड्रिंक, स्वाद ऐसा कि मांग-मांग कर पिएंगे!

Summer Drink Recipe
लाइफस्टाइल

Pakadua Biyah : बंदूक की नोक पर सेहरा: बिहार के उस खौफनाक रिवाज की कहानी जहां दूल्हा चुना नहीं, ‘पकड़ा’ जाता है

Pakdua Biyah
लाइफस्टाइल

किचन में नहीं, तिजोरी में रखने लायक है यह नींबू! जानें क्यों है इसकी इतनी डिमांड

Finger Lemon
लाइफस्टाइल

पहाड़ों पर बिजली गिरने से पहले मिलते हैं ये 5 संकेत, नजरअंदाज किया तो जा सकती है जान!

How To Survive Lightning Strike
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.