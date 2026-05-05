पहाड़ों पर बिजली गिरने से पहले मिलते हैं ये 5 संकेत, नजरअंदाज किया तो जा सकती है जान!

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर drflying.in (Doctor Flying) ने एक वीडियो शेयर कर इस खतरे के बारे में जागरूक किया है।उन्होंने बताया कि बारिश के समय बादलों और जमीन के बीच एक पावरफुल इलेक्ट्रिक चार्ज बन जाता है। ऐसे में पहाड़ों जैसी ऊंची जगहों पर मौजूद लोग एक कंडक्टर की तरह काम करने लगते हैं, जिससे बिजली गिरने का खतरा (Corona Discharge की वजह से) बढ़ जाता है। बिजली गिरने से ठीक पहले हवा में एक करंट जैसा अहसास होता है जिसे आयोनाइजेशन कहते हैं। यह इस बात का संकेत है कि बिजली आपके ऊपर या आस-पास गिरने वाली है।