दूध बेचने से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक: जानें ममता बनर्जी के संघर्ष की पूरी कहानी

Mamata Banerjee Struggle Story: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा हैं जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। दीदी के नाम से मशहूर ममता अपनी सादगी और जुझारू स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो आज भी अपने पुराने छोटे से घर में रहती हैं, साधारण हवाई चप्पल पहनती हैं और सरकारी सैलरी तक नहीं लेतीं। बहुत से लोग उनकी सादगी के बारे में तो जानते हैं, लेकिन उनके जीवन के कड़े संघर्ष से वाकिफ नहीं हैं।

आइए, आज के इस लेख में ममता बनर्जी की लाइफ, उनके पॉलिटिकल सफर और राजनीति में आने से पहले की चुनौतियों के बारे में विस्तार से जानते हैं।