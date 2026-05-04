Aaj Ka Suvichar: Chanakya Niti: क्या आपका बच्चा ‘कुलपूजिता’ बनेगा? आचार्य चाणक्य ने बताया माता-पिता के लिए सबसे बड़ा ‘स्मार्ट गोल’

आचार्य चाणक्य के अनुसार, जिस घर के बच्चे संस्कारी और बुद्धिमान होते हैं, वे न सिर्फ अपना बल्कि अपने पूरे परिवार और खानदान का नाम रोशन करते हैं। ऐसे बच्चों की वजह से ही माता-पिता का सिर गर्व से ऊंचा होता है। जब बच्चों को सही-गलत की पहचान होती है, तो वे जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी सही फैसला ले पाते हैं। किताबी ज्ञान शायद हर समस्या का हल न दे सके, लेकिन संस्कार और नैतिकता इंसान को कभी हारने नहीं देते।