आंखों में गिर गया है फिनाइल? तो घबराएं नहीं, रोशनी बचाने के लिए करें ये 5 काम!



ऐसे समय में दर्द या जलन की वजह से अक्सर लोग अपनी आंखें जोर से बंद कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल न होने दें। अपनी उंगलियों की मदद से पलकों को धीरे से खोलकर रखें ताकि पानी सीधे आंख के अंदर जा सके। मरीज को समझाएं कि वह आंखों को सिकोड़े नहीं, बल्कि उन्हें खुला रखने की कोशिश करे। कम से कम 15 से 30 मिनट तक लगातार पानी डालते रहना जरूरी है। साथ ही, मरीज को यह निर्देश दें कि वह पानी की धार के बीच अपनी आंखों की पुतलियों को ऊपर-नीचे और दाएं-बाएं घुमाता रहे। ऐसा करने से आंख के हर कोने और पलकों के नीचे छिपा केमिकल पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा।