ज्यादा बड़ी आंखें खूबसूरती नहीं, हो सकती हैं गंभीर बीमारी का संकेत! समय पर इलाज कराएं वरना छिन सकती है रोशनी

जब बच्चे की आंख के अंदर लिक्विड का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी आंख का बाहरी हिस्सा गुब्बारे की तरह फूलने लगता है। इसी बढ़ी हुई और उभरी हुई आंख को बुफ्थलमॉस कहते हैं। इसमें आंख का कोर्निया (Cornea) न केवल बड़ा हो जाता है, बल्कि प्रेशर की वजह से वह सफेद या धुंधला (Hazy) भी दिखने लगता है। अगर सही समय पर इसका इलाज न कराया जाए, तो इससे बच्चे की देखने की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है।