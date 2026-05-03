सोकर उठते ही सूख जाता है मुंह! रिसर्च में सामने आई ये चौंकाने वाली वजह, कहीं आपको भी तो नहीं ये बीमारी

National Library of Medicine की एक मेडिकल रिसर्च के मुताबिक, जो लोग रात को मुंह खोलकर सोते हैं या जिन्हें खर्राटे आते हैं, उनमें जेरोस्टोमिया (Xerostomia) यानी मुंह सूखने की समस्या सबसे ज्यादा देखी गई है। रिसर्च यह भी बताती है कि लंबे समय तक मुंह सूखने से दांतों में कैविटी और मसूड़ों की बीमारियां 40% तक बढ़ सकती हैं क्योंकि लार (Saliva) मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करती है।