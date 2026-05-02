दोपहर में अंधेरा और फोन से डर! डॉक्टरों से जानें बार-बार होने वाले सिरदर्द का असली कारण

Migraine Cause: दोपहर के 2 बजे हैं, बाहर सूरज की तेज रोशनी है, लेकिन सीमा (बदला हुआ नाम) ने अपने कमरे की खिड़कियों पर मोटे काले पर्दे डाल रखे हैं। उसे अपने फोन की स्क्रीन से डर लगता है और रसोई में बन रहे खाने की खुशबू उसके लिए असहनीय है। यह कोई साधारण थकान नहीं है, यह माइग्रेन का वह हमला है जिसने उसे एक बार फिर दुनिया से काट दिया है। सीमा की यह स्थिति उन करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो माइग्रेन को सिर्फ सहते नहीं, बल्कि हर दिन उससे लड़ते हैं। आइए, डॉक्टर राहुल यादव(फिजिशियन) और डॉक्टर मनोज जांगिड़ (Homeopathic Expert) से जानते हैं बार-बार होने वाले सिरदर्द का असली कारण।