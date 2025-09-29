Migraine Pain: माइग्रेन से छुटकारा! आयुर्वेदिक डॉक्टर से जानिए असरदार नुस्खे

माइग्रेन से छुटकारा! Image (Source: Patrika.com)
Ayurvedic Treatment for Migraine:माइग्रेन की तकलीफ होने पर व्यक्ति को मतली, उल्टी और ध्वनि या प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता महसूस हो सकती है। जब ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसे माइग्रेन एपिसोड कहा जाता है। इससे आराम पाने के लिए लोग दवाइयों का सेवन भी करते हैं। लेकिन, एक विकल्प आयुर्वेद भी है, जो एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है।
आयुर्वेदिक डॉक्टर अरुण राज ने बताया कि माइग्रेन दर्दनाक हो सकता है और आपकी दैनिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न कर सकता है। गंभीर सिरदर्द से पीड़ित लोगों के लिए मदद पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। जबकि दवा एक विकल्प है, फिर भी कई लोग घर पर असुविधा से निपटने के लिए अन्य तरीके खोजते हैं। ऐसे कई घरेलू उपचार हैं जो दवाओं पर निर्भर हुए बिना माइग्रेन को नियंत्रित करने में सहायता कर सकते हैं।
निर्जलीकरण (Dehydration) माइग्रेन के लिए एक आम ट्रिगर है। जब आपके शरीर को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है तो इससे सिरदर्द हो सकता है और माइग्रेन के लक्षण भी बिगड़ सकते हैं। इससे बचने के लिए सुनिश्चित करें कि आप दिन भर में पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करें। पानी आदर्श विकल्प है, लेकिन हर्बल चाय या फलों से भरा पानी भी आपके हाइड्रेशन को बनाए रखने में सहायता कर सकता है।
माइग्रेन की तकलीफ को कम करने के लिए ठंडी सिकाई एक आसान और कारगर तरीका है। यदि आपके पास बर्फ का पैक उपलब्ध न हो तो जमे हुए मटर का एक बैग या कुछ समय तक फ्रीजर में रखा हुआ नम तौलिया इस्तेमाल करने पर विचार करें।
थकान और नींद की कमी माइग्रेन को और भी बदतर बना सकती है। सिरदर्द को रोकने के लिए पर्याप्त नींद लेना महत्वपूर्ण है। हर रात 7 से 8 घंटे की स्वस्थ नींद लेने की कोशिश करें।
तनाव सिरदर्द के मुख्य कारणों में से एक है। गहरी सांस लेना, ध्यान (meditation) या योग जैसी गतिविधियों को तनाव कम करने के लिए और सिरदर्द को रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रतिदिन कुछ समय योग, अभ्यास, व्यायाम जरूर करें।
अदरक के अंदर एंटी-इंफ्लैमेटरी गुण होते हैं, जो मतली और माइग्रेन के दर्द को कम करने में मदद करते हैं। जब आपको लगे कि माइग्रेन आने वाला है तो अदरक की चाय पीने से राहत मिल सकती है।
पुदीना तेल एक ताजा अनुभूति प्रदान करता है और तनाव प्रकार के सिरदर्द को कम करने में सहायता प्रदान कर सकता है।
तेज या टिमटिमाती रोशनी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती है। ऐसे में इससे दूर रहें।
मैग्नीशियम की कमी माइग्रेन का मुख्य कारण है। मैग्नीशियम युक्त पदार्थों का सेवन करें, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, बादाम, एवोकाडो, डार्क चॉकलेट, आदि।
कुछ लोगों को परफ्यूम, घरेलू क्लीनर या कुछ खास खाद्य पदार्थ से सिरदर्द हो सकता है, इसलिए तेज परफ्यूम से बचें। इसके साथ ही मसाज थेरेपी भी आपके गर्दन और नसों पर दबाव कम करके माइग्रेन के प्रभाव को कम कर सकती है, इसलिए मसाज थेरेपी आदि लें।
निष्कर्ष यह है कि माइग्रेन का पूर्वानुमान लगाना कठिन हो सकता है, लेकिन इन प्राकृतिक उपचारों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप दर्द को कम कर और हमले की आवृत्ति को कम करने में मदद मिल सकती है। ये उपचार मददगार साबित हो सकते हैं।
