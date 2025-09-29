Migraine Pain: माइग्रेन से छुटकारा! आयुर्वेदिक डॉक्टर से जानिए असरदार नुस्खे

आयुर्वेदिक डॉक्टर अरुण राज ने बताया कि माइग्रेन दर्दनाक हो सकता है और आपकी दैनिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न कर सकता है। गंभीर सिरदर्द से पीड़ित लोगों के लिए मदद पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। जबकि दवा एक विकल्प है, फिर भी कई लोग घर पर असुविधा से निपटने के लिए अन्य तरीके खोजते हैं। ऐसे कई घरेलू उपचार हैं जो दवाओं पर निर्भर हुए बिना माइग्रेन को नियंत्रित करने में सहायता कर सकते हैं।