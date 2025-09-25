Sinus Vs Migraine Headache: एक जैसे नहीं हैं दोनों, साइनस और माइग्रेन के दर्द में छिपा है अंतर, समझिए

Sinus Vs Migraine Headache Difference: सिरदर्द एक आम बीमारी है, जिसका अनुभव ज्यादातर लोगों ने अपने जीवन में कभी न कभी किया ही होगा। सिर दर्द में हल्की बेचैनी से लेकर कमजर कर देने वाले लक्षण होते हैं। ये दर्द हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों और पूरे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। अक्सर साइनस और माइग्रेन से पीड़ित लोगों को सिरदर्द की परेशानी होती है। दो तरह के सिरदर्द, जिनके लक्षणों में अक्सर समानता होती है। ऐसे में आज इस आर्टिकल में हम साइनस और माइग्रेन से होने वाले दर्द के बारे में चर्चा करेंगे।