Sinus Vs Migraine Headache: एक जैसे नहीं हैं दोनों, साइनस और माइग्रेन के दर्द में छिपा है अंतर, समझिए

Sinus Vs Migraine Headache Difference: सिरदर्द एक आम बीमारी है, जिसका अनुभव ज्यादातर लोगों ने अपने जीवन में कभी न कभी किया ही होगा। सिर दर्द में हल्की बेचैनी से लेकर कमजर कर देने वाले लक्षण होते हैं। ये दर्द हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों और पूरे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। अक्सर साइनस और माइग्रेन से पीड़ित लोगों को सिरदर्द की परेशानी होती है। दो तरह के सिरदर्द, जिनके लक्षणों में अक्सर समानता होती है। ऐसे में आज इस आर्टिकल में हम साइनस और माइग्रेन से होने वाले दर्द के बारे में चर्चा करेंगे।
साइनस खोपड़ी और चेहरे की हड्डियों के भीतर स्थित आपस में जुड़ी हुई, हवा से भरी कैविटी की एक सिरीज होती है। ये कई जरूरी काम करती हैं, जिनमें हमारे द्वारा सांस ली जाने वाली हवा को नम और फिल्टर करना, स्वर की प्रतिध्वनि को बढ़ाना और खोपड़ी का वजन कम करना शामिल है।
ललाट साइनस (आंखों के ऊपर)
एथमॉइड साइनस (आंखों के बीच)
स्फेनोइड साइनस (आंखों के पीछे)
मैक्सिलरी साइनस (गालों की हड्डियों के भीतर)
साइनस सिरदर्द का सबसे प्रमुख लक्षण माथे, गालों और आंखों के आसपास हल्का, दर्द और दबाव महसूस होना है। यह परेशानी अक्सर आगे झुकने या चेहरे पर दबाव डालने पर और बढ़ जाती है।
साइनस के सिरदर्द से पीड़ित लोगों को अक्सर नाक से पानी आने की समस्या होती है। यह बलगम गाढ़ा और रंगहीन हो सकता है, जो साइनस में सूजन या संक्रमण का संकेत हो सकता है।
कभी-कभी सिरदर्द के साथ बुखार, थकान और कमजोरी भी महसूस हो सकती है।
साइनसाइटिस, जो साइनस के कारण होने वाले सिरदर्द का एक आम कारण है। ये आंखों के आसपास सूजन और पफीनेस पैदा कर सकता है। इसे पेरिऑर्बिटल एडिमा भी कहा जाता है।
माइग्रेन एक नर्व संबंधी विकार है, जिसमें बार-बार होने वाला, गंभीर सिरदर्द होता है जो आपको असमर्थ महसूस करा सकता है। अपनी विशिष्ट विशेषताओं और अंतर्निहित कारणों के कारण, ये तनाव-जनित सिरदर्द और साइनस के सिरदर्द से अलग होता है। माइग्रेन के दर्द की अवधि और तीव्रता अलग-अलग हो सकती है।
माइग्रेन के सिरदर्द में अक्सर तेज, धड़कता हुआ दर्द होता है जो सिर के एक तरफ ही सीमित रहता है। हालांकि, ये दोनों तरफ भी हो सकता है।
माइग्रेन से पीड़ित लोग अक्सर तेज रोशनी, तेज आवाज और कुछ खास गंधों के प्रति बेहद संवेदनशील हो जाते हैं। यह बढ़ी हुई संवेदनशीलता दौरे के दौरान दर्द को और भी बदतर बना सकती है।
माइग्रेन से पीड़ित कई लोगों को दौरे के दौरान मतली और उल्टी सहित गैस्ट्रोएन्टेराइटिस संबंधी लक्षण महसूस हो सकते हैं।
माइग्रेन से पीड़ित कुछ व्यक्तियों को दौरे से पहले या उसके दौरान आभा नामक दृश्य विकार का अनुभव हो सकता है। इनमें चमकती रोशनी, अंधे धब्बे या दृष्टि क्षेत्र में टेढ़ी-मेढ़ी रेखाएं शामिल हो सकती हैं।
माइग्रेन की बीमारी आमतौर पर परिवारों में चलती है, जो इस स्थिति के लिए आनुवंशिक घटक का संकेत देती है।
हार्मोनल उतार-चढ़ाव, खासकर महिलाओं में, माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। इसमें मासिक धर्म, गर्भावस्था शामिल हैं।
माइग्रेन के दौरे कुछ आहार संबंधी कारकों से शुरू हो सकते हैं या बढ़ सकते हैं, जैसे कि विशिष्ट खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों के कारम जैसे कैफीन, शराब का सेवन और भावनात्मक तनाव।
साइनस सिरदर्द का दर्द साइनस की सूजन के कारण होता है। यह दर्द आमतौर पर चेहरे और सिर के आसपास होता है और सीधे तौर पर साइनस की समस्या से संबंधित होता है। वहीं, माइग्रेन की प्रकृति नर्व संबंधी होती है। यह दर्द सिर में उत्पन्न होता है और अक्सर असामान्य मस्तिष्क गतिविधि के साथ होता है।
साइनस का सिरदर्द तब तक बना रह सकता है जब तक कि मूल समस्या, जैसे साइनसाइटिस या एलर्जी, बनी रहती है। मूल समस्या का इलाज हो जाने पर ये आमतौर पर ठीक हो जाते हैं। माइग्रेन आमतौर पर 4 से 72 घंटों तक रहता है, तथा हमले के दौरान लक्षणों की स्पष्ट शुरुआत होती है।