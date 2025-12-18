गंदी हवा बढ़ा रही है डायबिटीज का खतरा! डॉक्टर से जानिए Air Pollution कैसे बिगाड़ रहा है ब्लड शुगर कंट्रोल

Air Pollution and Diabetes (photo- freepik)
Air Pollution and Diabetes: दिल्ली में जैसे ही हवा की क्वालिटी खराब होती है, ज्यादातर लोग आंखों में जलन, खांसी या सांस फूलने को ही इसकी सबसे बड़ी परेशानी मानते हैं। लेकिन असली खतरा इससे कहीं ज्यादा गहरा है। खराब हवा चुपचाप शरीर के अंदर जाकर ब्लड शुगर, डायबिटीज और मेटाबॉलिज्म को भी बिगाड़ रही है।
डायबिटीज या प्री-डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए एयर पॉल्यूशन एक ऐसा रिस्क फैक्टर है, जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। डॉक्टर मनोज जांगिड़ ने बताया कि लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से इंसुलिन सही से काम नहीं करता, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं और बिना वजह शुगर लेवल ऊपर-नीचे होने लगता है।
पॉल्यूशन की वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। शरीर ग्लूकोज को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिससे शुगर देर तक बढ़ी रहती है। बहुत ज्यादा प्रदूषण वाले इलाकों में रहने वालों में शुगर का बार-बार ऊपर-नीचे होना आम बात बन जाती है।
AQI ज्यादा हो तो बाहर एक्सरसाइज से बचें। साथ ही मास्क का इस्तेमाल करें। घर के अंदर एयर प्यूरीफायर या पौधे रखें। ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग नियमित करते रहें। डॉक्टर की सलाह से दवा और डाइट एडजस्ट करें।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल