गंदी हवा बढ़ा रही है डायबिटीज का खतरा! डॉक्टर से जानिए Air Pollution कैसे बिगाड़ रहा है ब्लड शुगर कंट्रोल

डायबिटीज या प्री-डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए एयर पॉल्यूशन एक ऐसा रिस्क फैक्टर है, जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। डॉक्टर मनोज जांगिड़ ने बताया कि लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से इंसुलिन सही से काम नहीं करता, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं और बिना वजह शुगर लेवल ऊपर-नीचे होने लगता है।