गंदी हवा बढ़ा रही है डायबिटीज का खतरा! डॉक्टर से जानिए Air Pollution कैसे बिगाड़ रहा है ब्लड शुगर कंट्रोल

Air Pollution and Diabetes: दिल्ली जैसी प्रदूषित हवा सिर्फ सांस ही नहीं, ब्लड शुगर को भी बिगाड़ रही है। जानिए Air Pollution कैसे बढ़ाता है Diabetes और इंसुलिन रेजिस्टेंस।

भारत

image

Dimple Yadav

Dec 18, 2025

Air Pollution and Diabetes

Air Pollution and Diabetes (photo- freepik)

Air Pollution and Diabetes: दिल्ली में जैसे ही हवा की क्वालिटी खराब होती है, ज्यादातर लोग आंखों में जलन, खांसी या सांस फूलने को ही इसकी सबसे बड़ी परेशानी मानते हैं। लेकिन असली खतरा इससे कहीं ज्यादा गहरा है। खराब हवा चुपचाप शरीर के अंदर जाकर ब्लड शुगर, डायबिटीज और मेटाबॉलिज्म को भी बिगाड़ रही है।

डायबिटीज या प्री-डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए एयर पॉल्यूशन एक ऐसा रिस्क फैक्टर है, जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। डॉक्टर मनोज जांगिड़ ने बताया कि लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से इंसुलिन सही से काम नहीं करता, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं और बिना वजह शुगर लेवल ऊपर-नीचे होने लगता है।

कैसे ब्लड शुगर को बिगाड़ती है गंदी हवा?

  • सूजन बढ़ाकर इंसुलिन को कमजोर बनाती है- हवा में मौजूद PM2.5 जैसे बारीक कण सांस के जरिए फेफड़ों में जाते हैं और फिर खून में मिल जाते हैं। इससे शरीर में सूजन (Inflammation) बढ़ती है। इस सूजन की वजह से इंसुलिन अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। नतीजा ये होता है कि ग्लूकोज खून में ही बना रहता है और शुगर लेवल बढ़ जाता है, चाहे आप दवा ले रहे हों या डाइट फॉलो कर रहे हों।
  • स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा देती है- खराब हवा शरीर को एक तरह का स्ट्रेस सिग्नल देती है। इससे कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन बढ़ जाते हैं। ये हार्मोन लिवर को ज्यादा ग्लूकोज बनाने का आदेश देते हैं, जो सीधे खून में चला जाता है। इसी वजह से कई बार लोगों को अचानक फास्टिंग या खाने के बाद शुगर स्पाइक देखने को मिलता है।
  • इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाती है- अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक प्रदूषित माहौल में रहता है, तो उसका शरीर इंसुलिन के प्रति धीरे-धीरे रेजिस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब है कि पहले जितनी इंसुलिन या दवा से शुगर कंट्रोल हो जाती थी, अब उतनी ही शुगर कंट्रोल करने के लिए ज्यादा दवा की जरूरत पड़ती है। इससे डायबिटीज मैनेजमेंट और मुश्किल हो जाता है।

    सिर्फ डायबिटीज नहीं, पूरी सेहत पर असर

    पॉल्यूशन की वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। शरीर ग्लूकोज को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिससे शुगर देर तक बढ़ी रहती है। बहुत ज्यादा प्रदूषण वाले इलाकों में रहने वालों में शुगर का बार-बार ऊपर-नीचे होना आम बात बन जाती है।

    क्या करें बचाव के लिए?

    AQI ज्यादा हो तो बाहर एक्सरसाइज से बचें। साथ ही मास्क का इस्तेमाल करें। घर के अंदर एयर प्यूरीफायर या पौधे रखें। ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग नियमित करते रहें। डॉक्टर की सलाह से दवा और डाइट एडजस्ट करें।

    Updated on:

    18 Dec 2025 10:48 am

    Published on:

    18 Dec 2025 10:33 am

    Hindi News / Health / गंदी हवा बढ़ा रही है डायबिटीज का खतरा! डॉक्टर से जानिए Air Pollution कैसे बिगाड़ रहा है ब्लड शुगर कंट्रोल

