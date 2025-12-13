Air Pollution Health Effects: दिल-फेफड़े ही नहीं, अब दिमाग पर हमला! प्रदूषण से बढ़ सकता है ब्रेन कैंसर का खतरा

Air Pollution Health Effects: अब तक हम यही जानते थे कि हवा का प्रदूषण दिल और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अब नई रिसर्च इशारा कर रही है कि गंदी हवा दिमाग पर भी गहरा असर डाल सकती है, यहां तक कि ब्रेन कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। PubMed Central में छपी एक बड़ी स्टडी में वैज्ञानिकों ने यह जानने की कोशिश की कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेता है, तो क्या उससे दिमाग के कैंसर का खतरा बढ़ता है या नहीं।