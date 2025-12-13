बिहार का ये जिला बना HIV का हॉटस्पॉट! हर महीने 60 नए मरीज, भारत में HIV किन राज्यों में सबसे ज्यादा?

HIV Cases in India States: बिहार के सीतामढ़ी जिले से HIV को लेकर एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जिले में हजारों लोग HIV के साथ जी रहे हैं, जिससे यह इलाका राज्य का एक हाई-लोड HIV सेंटर बन गया है। हालात ऐसे हैं कि स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा है। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में बने ART सेंटर के आंकड़ों के अनुसार, साल 2012 से अब तक करीब 7,400 से 8,000 HIV मरीज यहां रजिस्टर हो चुके हैं। चिंता की बात यह है कि हर महीने 40 से 60 नए मामले सामने आ रहे हैं, यानी संक्रमण अभी भी रुक नहीं पाया है।