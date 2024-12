तेजी से बढ़ रही है एचआईवी मरीजों की तादाद, जानिए लक्षण और कारण

क्या है एचाइेवी के लक्षण : what are the symptoms of HIV जब कोई व्यक्ति एचाईवी की चपेट में आता है तो उसके अंदर फ्लू जैसे लक्षण (symptoms of HIV) दिखाई देने लगते हैं। ये लक्षण मात्र 2 से 6 सप्ताह के भीतर आने लगते हैं। जब व्यक्ति एचाईवी की चपेट में आ जाता हैं तो उसे एड्स हो जाता है।

जब ​कोई व्यक्ति एचाईवी (symptoms of HIV) के पहले स्टेज पर होता है तो उसे बार-बार बुखार का आना,ठंड का लगना, शरीर पर लाल चकत्ते नज़र आने लगना, सिरदर्द की शिकायत रहना, गर्दन पर सूजन महसूस होना, रात को पसीना आना, माउथ और जेनिटल अल्सर, जोड़ों में मामूली दर्द की शिकायत, हर वक्त थकान रहना आद लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जब ​कोई व्यक्ति एचाईवी (symptoms of HIV) के पहले स्टेज पर होता है तो उसे बार-बार बुखार का आना,ठंड का लगना, शरीर पर लाल चकत्ते नज़र आने लगना, सिरदर्द की शिकायत रहना, गर्दन पर सूजन महसूस होना, रात को पसीना आना, माउथ और जेनिटल अल्सर, जोड़ों में मामूली दर्द की शिकायत, हर वक्त थकान रहना आद लक्षण दिखाई देने लगते हैं।

स्टेज 2 को क्रोनिक एचआईवी संक्रमण के नाम से जाना जाता है। जब यह स्टेज आता है तो वायरस कई गुना तक बढ़ जाता है। जब यह स्टेज आता है तो तेज़ी से सेक्स पार्टनर में फैलने का खतरा बना रहता है।

स्टेज 3 में मरीज को कुछ गंभीर लक्षण (symptoms of HIV) आने लगते हैं जैसे निमोनिया,हर समय थकावट रहना, बुखार रहना, याददाश्त कमज़ोर होना और डिप्रेशन की समस्या आदि समस्या होने लगती है। कारण जो एचाईवी को बढ़ाते हैं : Factors that increase the risk of HIV जब कोई व्यक्ति एचाईवी से संक्रमित होता है तो वह एड्स का शिकार हो जाता है। एचाईवी एक वायरस है जो हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर बना देता है। आइए जानते हैं इसके फैलने के कारण क्या है।

यौन संबंध के माध्यम से जब आप असुरक्षित यौन संबध बनाते हैं तो इस वायरस का फैलने का सबसे बढ़ा कारण बन जाता है। किसी भी प्रकार का सेक्स बिना प्रोटेक्शन के करना एचाईवी का खतरा पैदा कर देता है।

संक्रमित सुइयों के माध्यम से संक्रमित सुइयों का प्रयोग भी इसका मुख्य कारण माना जाता है। किसी भी प्रकार की सिरिंज को शेयर करने पर व्यक्ति इंफेक्टेड ब्लड के संपर्क में आ जाता है और संक्रमित हो जाता है।

मां से बच्चे तक यह वायरस मां से बच्चे तक जन्म के दौरान या स्तनपान से भी फैल सकता है। एचाईवी का उपचार:Treatment of HIV एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी यह एचआईवी संक्रमण और इसके संचरण के सभी चरणों में एचआईवी से जुड़ी बीमारियों को कम करता है। यह शरीर में सीडी 4 की संख्या को स्थिर रखता है और एड्स के विकास को रोकता है। अधिकांश लोग उपचार शुरू करने के छह महीने के भीतर नियमित रूप से दैनिक एचआईवी उपचार लेते हैं, जिसमें नाक स्प्रे और इनहेलर के साथ मनोरंजक दवाएं भी शामिल होती हैं।