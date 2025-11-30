World AIDS Day 2025 : एड्स का दर्द झेलते बच्चों की कहानी, कहा- “HIV Positive में भी जाति खोजते हैं…”

वो आगे कहते हैं, अब मैं 18 से अधिक उम्र का हो चुका हूं। पार्टनर की तलाश कर रहा हूं। हमने शादी के लिए लड़की भी देखी। हमारे लिए ये सब इतना आसान नहीं। पहले एचआईवी पार्टनर खोजो और फिर अगर जाति नहीं मिली तो वहीं रिजेक्ट हो जाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता यहां पर भी जात-पात और इतना सबकुछ है कि बता पाना मुश्किल है। मैं अपने दोस्तों को भी इसी जाति वाली दर्द के साथ जीते देख रहा हूं। जब एचआईवी वायरस ने जाति नहीं देखी तो फिर हम क्यों देख रहे हैं, हमारे माता-पिता या अभिभावक को यहां पर जात के आधार पर ही शादी करानी है। ये वाकई हमारे लिए दर्दनाक अनुभव है। पता नहीं, कोई हमें समझ क्यों नहीं पा रहा।