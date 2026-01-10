वर्कप्लेस का साइलेंट गेम, बिना निकाले नौकरी से बाहर? जानिए क्या होता है Quiet Firing

Quiet Firing: ऑफिस में कभी-कभी खामोशी सबसे बड़ा मैसेज बन जाती है। जब ईमेल्स का जवाब मिलना बंद हो जाए, मीटिंग्स बिना बताए आगे बढ़ने लगें और आपकी जिम्मेदारियां धीरे-धीरे कम होने लगें, तो यह महज इत्तेफाक नहीं होता। आज के वर्कप्लेस में इसे एक नए और गंभीर ट्रेंड के रूप में पहचाना जा रहा है, जिसे क्वायट फायरिंग कहा जाता है। बिना किसी नोटिस या साफ बातचीत के, कर्मचारी को खुद ही नौकरी छोड़ने की स्थिति में ला देना यही इस साइलेंट गेम की असली पहचान है।